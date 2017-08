Partitë politike janë në prag të finalizimit të marrëveshjes për ndarjen e ministrive të qeverisë “Haradinaj”.

Kështu pritet të jetë lista e ministrive që pritet t’i takojnë PDK-së, AAK-së, Nismës, AKR-së, Listës Serbe, Aleanca Kosovare e Re (AKR) e Behgjet Pacollit përfundimisht të enjten (nesër) do ta braktisë koalicionin me LDK-në dhe do ta votojë kandidatin e koalicionit PAN për kryeparlamentar, Kadri Veseli.

Për një veprim të tillë Partia e Behgjet Pacollit pritet t’i fitojë së paku dy ministri të rëndësishme në qeverinë “Haradinaj”, e cila do të votohet menjëherë pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës.

Burimet e gazetës “Zëri” bëjnë të ditur se AKR-ja do të udhëheqë me diplomacinë kosovare, ku në këtë post do të shkojë lideri i partisë, Behgjet Pacolli dhe me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.

Partisë më të madhe në koalicionin PAN (PDK-së), përpos postit të kryeparlamentarit, në Qeverinë e re do t’i takojë posti i zëvendëskryeministrit, Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e FSK-së, Ministria e Drejtësisë e Ministria e Integrimeve Evropiane.

Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, me marrëveshjen e koalicionit parazgjedhor, i takon posti i Kryeministrit, përderisa sipas diskutimeve me partnerët pritet t’i takojë edhe Ministria e Infrastrukturës, ajo e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit.

Sipas ‘Zerit’, me post ministror në Qeverinë Haradinaj do të shpërblehet edhe Dardan Gashi. Gashi kishte qenë një prej personave që kishte marrë pjesë në takimet mes Haradinajt dhe familjes Rugova, takime ku ata arritën të bindin deputeten e LDK’, Teuta Rugova që të votojë koalicionin PAN. Gashi pritet ta udhëheqë ministrinë e Mjedisit.