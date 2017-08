Policia ka ndaluar të premten në Stacionin hekurudhor në Karlsruhe një autobus nga Kosova, shoferët e të cilit kishin vozitur 43 orë pa ndërprerë. Ata kanë treguar dëshmi të falsifikuara rreth kohëzgjatjes së vozitjes kështu që, së bashku me kompaninë e tyre duhet të paguajnë 32.000 euro dënim, shkuajnë mediat gjermane.

Me rastin e kontrollimit të realizuar në orën 1 pas mesnatës, të premten, policët kanë gjetur se tre shoferë të këtij autobusi ishin nisur nga Prishtina të mërkurën në ora 5 të mëngjesit, transmeton albinfo.ch. Në momentin e kontrollimit at kanë qenë dy shoferë, pasi që i treti ishte ndalur diku rrugës.

Dy të mbeturit mendonin që me autobus të vozisnin deri në Dyseldorf ndërkohë që ata ishin tashmë 43 orë pranë timonit. Por duke qenë se me këtë kohëzgjatje kishin tejkaluar dukshëm kohën e lejuar dje kishin anashkaluar pushimet e nevojshme, atyre u është ndaluar vozitja e mëtutjeshme. Ndërsa janë dënuar me 32 mijë euro për shkeljen e përmendur dhe për ofrimin e dëshmive të falsifikuara. Edhe një vërtetim për pushim në katër javët e kaluara që ata ua ofruan policëve, doli të ishte i falsifikuar.

Nga shuma e dënimit prej 32 mijë eurove, dy shoferët do të paguajnë nga 1000 euro secili, përcjell albinfo.ch Ndërsa kompania do të paguajë nga 15 mijë euro për secilin shofer. Veç të gjithave, kompania nuk ka mundur të prezantojë lejen e nevojshme për vozitje në këtë linjë.

Udhëtarëve që ndodheshin në këtë autobus u është dashur ta vazhdonin rrugën me një autobus tjetër.