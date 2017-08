Serbia deri në fund të vitit do të ketë ligj të ri për financimin dhe përkrahjen e familjeve që duan të kenë fëmijë, dhe për lindjen e foshnjes së parë prindërit do të marrin ndihmë prej 100.000 dinarëve ka mësuar presheva.com.

Sipas ligjit, do të rritet ndihma për lindjen e fëmiut të dytë, tretë dhe të katërt./presheva.com/