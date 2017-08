lli brazilian, Philippe Coutinho nuk do të largohet nga Liverpool për të kaluar në Barcelonë gjatë kësaj vere

E ardhmja e Philippe Coutinhos duket të jetë e lidhur me Liverpoolin, sepse skuadra angleze nuk dëshiron ta shes në Barcelonë.

Këtë e ka konfirmuar edhe gazetari spanjoll i Sky Sports, Gullam Balague.

“Liverpool insiston se çfarëdo që të ndodh me Thomas Lemar dhe Monacon, kjo nuk do të ketë ndikim për Coutinhon. Ata e përsërisin se nuk do ta shesin”, shkruan Balague në Twitter.