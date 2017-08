Pushteti lokal i komunës së Preshevës i kryesuar nga PVD tani më i ka numëruar ditët e fundit të funksionimit, pas një vitë e gjysmë në dy koalicione të ndryshme qeverisëse. Rrëmuja e plotë që ka kapluar Komunën e Preshevës si dhe veçanarisht PVD në dështimin e njëpasnjëshme të qeverisjes lokale janë një pasqyrë e situatës, në të cilën ndodhet vetë Partia për Veprim Demokratik. Ndërsa për kuriozitet në këtë situatë të vështirë politike për Komunën e Preshevës, autori i makinacioneve dhe kryetari i PVD-së Riza Halimi ishte në pushime verore.

Për të analizuar PVD-në si subjekt politik që vepron në territorin e Luginës së Preshevës ndryshe nga partitë tjera duhet të analizohet „objekti“ respektivisht vetë kryetari i saj Riza Halimi, pasi ai tani është kryetar i këtij subjekti që nga themelimi i saj, plotësisht 27 vite. Andaj ky fakt si parakusht objektiviteti sjell medeomos karrieren e kryetarit Halimi në analizë si detyre dhe çeshtje kryesore për të vlerësuar Partinë që identifikohet kryekputë me të.

Fillimi

PVD eshtë themeluar më 18 gusht të vitit 1990, si njëra nga subjektet e para politike shqiptare në Luginën e Preshevës (tjetra është PDSH) për mbrojtur dhe ngritur zërin e shqiptarëve si dhe për të realizuar të drejtat individuale, kolektive të shqiptarëve në tërë Serbinë.

Diskriminimi i rënde dhe dhuna shtetërore gjatë regjimit të atëhershem Millosheviqian kundër shqiptarëve në përgjithësi kishte krijuar një situatë të vështirë me komponente aparthaidi cila përmbante gjithashtu elemente shkatërruese ekzistenciale për çdo shqiptarë, posaçërisht ata të cilët ishin aktiv në mbrojten e të drejtave dhe lirive të njeriut. Pra shikuar në retrosprektivë aktiviteti I PVD-së në kryje me Riza Halimin, pa i anashkaluar edhe aktivistët dhe atëdhetarë tjerë edhe të PDSH-së; ka pasur merita të veçanta për motivacionin dhe ballafaqimin me një regjimin gjenocidal serb në kryje me Sllobodan Millosheviq. Si njëra nga partitë e para politike të themeluar në këtë krahinë shqiptare, PVD-ja pati fatin tëˋi bashkoj kuadro të larta intelektuale dhe profesionale, të cilët me kalimin e kohës ranë prehë e luftrave politike brendapartiake të PVD-së.



Ndryshe nga PDSH, Partia për Veprim Demokratik e Riza Halimit në bazë të orientimeve programore në dy dekadat e para të funksionimit kishte marrur pjesë në të gjitha zgjedhjet lokale dhe parlamentare në Serbi. Në vitin 1990 në zgjedhjet e para parlamentare PVD-ja arriti të sigurojë një përfaqësues shqiptarë në parlamentin serb, që sipas tyre kishte qëllimin të aktualizonte dhe të sensibilizonte çështjen e shqiptarëve në Serbi.

Pra PVD-ja e Halimit që nga themelimi ka proklamuar një politike transparante të pjesëmarrjes aktive në jëtën politike dhe institucionale të Republikës së Serbisë. Ndërsa në kalimin e kohës ky zotim nuk është përmbajtur nga PVD-ja dhe Riza Halimi (lexo Deputeti dhe jo-bojkoti).

Referendumi

Vetëm dy vite pas themelimit të PVD-së, së bashku me partinë tjetër PDSH është arritur organizimi i Referendumit 1 dhe 2 marsit të vitit 1992, ku në tri komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë popullata shqiptare për herë të parë ka deklaruar vullnetin e tyre për një autonomi politike dhe territoriale me të drejtë bashkimi me Kosovën. Ky referendum veçohet si një moment i rëndësishëm historik me karakterë gjithëpërfshirës dhe unik i qytetarëve të Luginës së Preshevës. Me merita të veçanta të pakontestueshme vlerësohet edhe aktiviteti dhe angazhimi i PVD-së në krye me Riza Halimin.

Vlenë të theksohet se këtij verdikti të popullit shqiptarë i kishte paraprirë Kuvendi i përbërë nga 96 delegatë të cilin ishin përfaqësues të partive politike dhe shoqatave të ndryshme të konvokuar më 16 shkurt të vitit 1992, ku në mënyrë unanime me shumicë votash është propozuar autonomi territoriale dhe politikeme të drejtë bashkimi me Kosovën, autonomi administrativo-kulturore.



PVD ka pasur rolin dhe funksionin e pakotenstushem meritor në këto dy ngjarje historike për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Kryetari I PVD-së Halimi për herë të parë në vjeshtën e vitit 1992 disa muaj pas shpalljes së referendumit është zgjedhur kryetar i Komunës së Preshevës.

Vitet e para të Halimit si kryetarë i Komunës së Preshevës ishte ballafaqimi I tij me një pushtet me ingerenca të limituara, ndërsa në administraten lokale është përkujdesur për të punësuar kryesisht bashkëpartiak, dhe mekanizma (p.sh. OKF) për të përforcuar pushtetin dhe postin e tij si kryetarë i PVD-së.

UÇPMB-ja

Dalja në skenë e Ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc në vitin 2000, kundër pushtetit fashist Millosheviqian ka vënë në agjenden ndërkombëtare edhe Luginën e Presheves. Ndryshe nga spektri politik shqiptar në Kosovë dhe Maqedoni që ishin të perçarë me forcat e armatosura (UçK), Riza Halimi kishte një qasje tjetër ndaj UçPMB-së. Ai që nga fillimi ekzistencen e UçPMB-së nuk e mohoi dhe iˋu është referuar si UçPMB, kështu që nga fillimi ishte i kyçur politikisht në zgjidhjen e krizës dhe arritjen e marrëveshjes. PVD dhe Riza Halimi kanë luajtur një rolë të rëndësishëm në këtë periudhë të vështirë kohore.

Çarmatosja dhe shpartallimi “vullnetar” i UÇPMB-së e cila u imponua nga Marrëveshja e Konçulit në mes të Shtabit të përgjithshëm të UÇPMB-së dhe NATO-s ka përfunduar luftën e armatosur, duke sjellur Luginës së Preshevës 28 dëshmorë të Kombit dhe shumë dëme materiale.

“Koalicija za Presevo”

Konstituimi i Kuvendit Komunal i dalë nga zgjedhjet e parakohëshme lokale të cilat u mbajtën në vitin 2002 PVD kishte siguruar 19 këshilltar në KK të Preshevës. PDSH (Në atë kohë quhej PBDSH, Partia e Bashkimit Demokratik Shqiptar) parti e dyta me radhë fitoi 11 vende, Lëvizja e Progresit Demokratik 5 vende, ndërsa serbët lokal (Koaliciija za Presevo) fituan 3 vende.



Riza Halimi formon pushtetin komunal pikërisht me ndihmen e Çasllav Angjelkoviq, nga «Koalicija za Presevo», duke zgjedhur atë nënkryetar të Kuvendit Komunal vetëm pas një viti pas përfundimit të luftës së armatosur të UçPMB-së me forcat ushtarake serbe.

Kjo ky veprim ishte risi në spektrin politik të Komunës së Preshevës, pasi Halimi iˋa mundësoi për herë të parë pas pluralizmit politik serbëve lokal kyçjen në institucionet lokale, meqë përfitoi nga “koalicija za Presevo” një votë që i mungonte për formimin e pushtetit lokal në Komunën e Preshevës.

Riza Halimi për të siguruar pushtetin lokal subjektit të tij PVD, fali postin e nënkryetarit të Kuvendit personit i cili udhëhiqte “shtabin e krizës” famëkeq gjatë luftës së NATOS kundër pushtetit Millosheviqian, ku kishte rezultuar në vrasjen e shumë shqiptarëve të pafajshëm si dhe djegjen e shtëpive në Karadun e Preshevës.

Opozitita e atëhershme e ka quajtur vendimin e Riza Halimit për emërim i Angjellkoviqit nënkryetar, si rezultat i marëveshjes paraprake të PVD – së me Nebojsha Coviqin. Kurse Riza Halimi dhe “Koalicija za Presevo” kanë mohuar se janë në koalicion, edhe pse iu eshtë ndarë posti i nënkryetarit të Kuvendit Komunal në dobit të një vote nga koalicion serb.

Deputeti dhe (jo) bojkoti

PVD-ja dhe Halimi kanë mbajtur herë pas here qëndrime kontradiktore, siç është theksuar më lartë, kryetari Halimi ka proklamuar gjithmonë se PVD-ja i përmbahet qëndrimit të pjesëmarrjes aktive në jëtën politike dhe institucionale të Republikës së Serbisë.

Në zgjedhjet presidenciale në vitin 2002, pra vetëm pak kohë pas luftës së armatosur të UçPMB-së kundër pushtetit jugosllav me 28 shqiptarë të vrarë, dëshmorë të Kombit, Riza Halimi në intervistën dhënë për media serbe ka theksuar se nuk sheh ndonjë arsyje për ti bojkotuar zgjedhjet presidenciale në Serbi. Gjithashtu në zgjedhjet parlamentare të vitit 2007 (16972 vota) Riza Halimi kandidon për deputet në parlamentin serb dhe fton qytetaret të votojn ate. E tëra kjo është përsëritur edhe në vitin 2008 (16801 vota sëbashku me “Koalicionin e Shqiptareve të Lugines”).

Ndërsa në zgjedhjet parlamantare në vitin 2012 (13,384 vota) ku Halimi ka kandiduar për deputet në parlamentin serb, ka ftuar edhe njëherë qytetarët e Luginës të votojn, pasi si fushatës zgjedhore të tij “në Beograd duhet të dëgjohet zëri shqip”. Dy vite më vonë në zgjedhjet parlamentare në Serbi (24,301 PVD me dy deputet) subjektet politike në Luginë të Preshevës ishin dakorduar për të mos marrë pjesë në zgjedhje, për shkak të shkeljeve të drejtave kombëtare dhe njerëzore nga pushteti serb. Për këtë qëllim, partitë politike kishin hartuar edhe një deklaratë për publikun, por ajo duket që është harruar, pasi PVD është certifikuar për të marrë pjesë në zgjedhje me kandidatin e saj, Riza Halimi.

Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 Halimi ka thirrur qytetarët e Komunës që të bojkotojnë zgjedhjet, pasi kandidatët nuk kanë interesat e Luginës së Preshevës si prioritet. Meqë ky bojkot nuk ka vazhduar për ato parlamentare ku ka kandiduar kandidati i PVD-së Fatmir Hasani për deputet (16,262 vota).

Deputeti Halimi nuk kishte parë kurrë të arsyeshme të hap ndonjë zyre në Komunën e Preshevës për shërbime dhe komunikacion drejtëpërdrejtë me qytetarët.

Mandatet e këshilltarëve

Si Analogji e vitit 2017, me pazarlleqet e këshilltarëve në shtator të vitit 2003 kur këshilltarët e PVD-së dalin kunder organeve Partiake gjegjësisht kryetarit Halimi, permes një komunikate për media, ai ka konstatuar se vendimi i gjygjit kushtetues për anulimin e pikës 1. të alines 1. të nenit 45. të ligjit për zgjedhje lokale në mënyrë esenciale i ndërroi rregullat në bazë të të cilave u mbajtën zgjedhjet e vitit 2002.

Sipas PVD-së në këtë mënyrë iu mor e drejta e gjertanishme e subjekteve politike të disponojnë me mandatet e këshilltarëve të fituara me anë të Listave të tyre zgjedhore. Kryesia e PVD-së e ka vlerësuar se ky vendim i gjygjit kushtetues i bazuar në Kushtetutën e Millosheviqit do t’i margjinalizojë partitë e vogla politike, e posaçërisht do t’i defaktorizojë partitë që i tubojnë shqiptarët në Luginën e Preshevës. PVD ka vazhduar duke thënë se «Në kushte të kaosit që do të shkaktohet përmes tregëtisë së mandateve të këshilltarëve subjektet politike të shqiptarëve të këtij rajoni do ta kenë shumë më vështirë t’i realizojnë orientimet e tyre programore». Pra vetëm 13 vite më vonë po i njejti rast por tani kur PVD-ja me ndihmën e një grupi të këshilltarëve të PDSH-së merr pushtetin duke larguar partnerin qeverisës APN, Riza Halimi i quajti këto makinacione legjitime dhe të drejta, pasi sipas tij, kjo përfillë votat e qytetarëve në zgjedhjet lokale të vitit 2016.

Medvegja

Riza Halimi gjatë aktivitietit të tij 27 vjeçar si kryetar i PVD-së, ka pasur gjithmonë dëshirë të`i referohet subjektit të tij si e vetmja parti rajonale, që është pjesë substanciale e koalicioneve qeverisëse.

Medvegja ishte gjithmonë një qytet i veçant i Luginës së Preshevës, pasi ky qytet pothuasje ishte pastruar nga banorët shqiptarë. Shtirja politike e PVD-së në këtë qytet nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret për ndalimin e shpërnguljes masive të shqiptarëve nga Medvegja. Një pjesë e përgjegjësisë historike për këtë shpërngulje pothuajse të plotë nga shqiptarët, është gjithësesi e PVD-së. Gjatë aktivitetit të PVD-së në Medvegjë është vërejtur një angazhim për pjesëmarrjen dhe inkuadrimin e shqiptarëve në pushtetin lokal. Ndërsa këtë qytet e ka trajtuar si arenë politike të “uzurpuar” nga PVD-ja, pasi çdo përpjekje për shtrirjen e subjekteve tjera shqiptare në këtë komunë, Halimi i ka trajtuar si përçarje tejmase të shqiptarëve në dobi të pushtetit lokal dhe atij qendror serb. Interesant është të theksohet fakti se Halimi me të gjitha mënyrat ka insistuar që PVD-ja të ishte pjesë e pushtetit lokal, edhe pse për një kohë ishte shuar dega e partisë së tij në këtë komunë, për të ri-filluar aktivitetin partiak në vitin 2001.

Polemika e krijuar brenda partiake me degën e saj në Medvegjë ishte një ngjarje konkrete ku shihet strukturat e funksionimit të PVD-së në këtë qytet. Fehmi Beha, ish-kryetar i degës së PVD-së në Medvegjë në vitin 2015 kishte shprehur dëshirën për tërheqjen e tij nga posti i nënkryetarit të Kuvendit Komunal të Medvegjës. Në atë kohë PVD ishte në koalicion qeverisës me grupin qytetarë “Za Gornju Jablanicu”. Beha kishte theksuar në një mbledhje të mbajtur të PVD-së, se popullata shqiptare ishte e pakënaqur me udhëheqjen e partisë, meqë politikat e punësimit ishin plotësisht në shpërputhje me interesat e qytetarëve shqiptarë të Medvegjës. Sipas tij, PVD-ja ka bërë shumë premtime dhe nuk ka realizuar asgjë. Kështu kishte arsyetuar Fehmi Beha tërheqjen e tij nga pushteti lokal në Medvegjë.

Ndërsa Riza Halimi ishte mllefosur me këtë qëndrim të Beha-s dhe kishte kundërshtuar atë duke thënë “Nëse se mbroni interesin e partisë ju nuk e keni pasur vendin këtu, haram ju qoftë!”.

Putevi Uzice

Përmes një reagimit të kompanis «Buduqnost» Riza Halimi, kryetar i atehereshem i Komunës së Preshevës ka nënshkruar një kontratë me organizatën ,,Putevi” nga Uzhica për eksploatimin e pronës së BL Miratoc për gurëthyes, i cili do përdorej për vazhdimin e punëve në autostradën Beograd-Shkup, ku u mirreshin pronat e qytetarëve pa u kryer ekspropriimi i tyre.

E tëra është bërë publike nga subjekti i BDL-së me kryetar Skender Destani në prill të vitit 2004 pas një vonesë katërmujore edhe në atë kohë kur kishte diferenca të mëdhaja nga pronarët shqiptarë të tokave si dhe drejtoriat të rrugëve lidhur me çmimin të cilët ofruan që për 1m2 të paguhen 10,5 €, pra çmim të cilin e kishte propozuar edhe komisioni profesional.

Megjithatë Drejtoria e Rrugëve dhe organizata “Putevi” nga Uzhica tentuan prapë që të mos e përfillin edhe këtë marrëveshje.

Pronarët e tokave patën formuar një Këshillë së bashku me një të tretën e këshilltarëve të Kuvendit komunal, ku është mbajtur një mbledhje e jashtëzakonshme për ta shqyrtuar problematikën gjegjëse. Në seancën e KK prezentuan të gjitha palët dhe në fund me anë të konkluzioneve u konfirmua se marrëveshja e nënshkruar është legale dhe çmimi i caktuar është i pranueshëm për të gjitha palët.

Këto konkluzione iu dërguan edhe Qeverisë, mirëpo ajo fare nuk iu përgjigj Kuvendit Komunal rreth vendimeve të miratuara. Kështu që, pronarët e tokave vazhduan me protesta për të moslejuar që pasuria e tyre të merret pa kompensim paraprak. Pas kësaj, me propozim të Ministrisë republikane të Komunikacionit, Qeveria pruri vendim që të ndërpritet puna menjëherë, gjë që u realizua deri më 10 dhjetor 2003.

Por, në ndërkohë, kryetari i komunës së Preshevës Halimi kishte nënshkruar një kontratë me organizatën “Putevi” nga Uzhica për shfrytëzimin e një sipërfaqe për gurëthyes, e cila është në pronësi të BL Miratoc. Kjo sipërfaqe i kishte shërbyer kësaj kompanie për nxjerrjen e materialit për ndërtimin e autostradës Beograd-Shkup.

Në këtë mënyrë Halimi nuk kishte respektuar konkluzionet e Kuvendit Komunal dhe i është lejuar vazhdimi i punëve punëmarrësve. Kështu që sipas BDL-së, në mënyre flagrante Riza Halimi ka dëmtuar pronarët e tokave, sepse në një mënyrë i mirret prona pa kompensim paraprak; Abroguar konkluzionet e KK komunal Preshevë, të mbështetura nga vet kryetari i komunës Halimi; si dhe është dëmtuar Buxheti komunal, pasi që për të gjitha punët që i kryen kjo organizatë, ajo nuk paguan kurfarë tatimi komunës sonë; Vlenë të theksohet se BDL pati akuzuar Halimin se ka dëmtuar ekonominë e Preshevës, duke anashkaluar organizatën vendëse e cila kryen këtë veprimtari.

Ideologjia

Analizuar 27 vitet e aktivitetit të PVD-së mund të konstatohet se ky subjekt nuk ka pasur ndonjë ideologji politike partiake. Ndërsa janë kristalizuar disa elemente në dominim total të institucioneve komunale. Halimi gjatë këtyre tri dekadave ka etabluar një politikbërje dogmatike, posaqerisht kur janë në pyetje veprimet e rivalit të tij politik PDSH. Halimi ka hedhur fajin gjithmonë të tjerëve në raste të mosmarrëveshjeve dhe mos unifikimit duke akuzuar se ata po stimulojn perçarjet e spektrit politik si dhe po ekzekutojn politika destruktive në dëm të popullatës shqiptare të Luginës së Preshevës. Anomali e veçant e PVD-së ishte gjithmonë në raste të humbjes së pushtetit lokal, ajo është kompenzuar me funksione dhe poste gjëtiu (KNSH) apo në pushtetin qendror (deputet popullor). Pra PVD-ja sidomos në Komunen e Preshevës nuk ka treguar një opozitë të mirëfilltë dhe se dosja e tyre opozitare ishte e dobët. Kjo ndoshta i`u ka mundësuar pushtetin subjektit tjetër PDSH për 12 vite me rradhë. Gjatë aktivitetit të PVD-së janë verëjtur edhe taktizime dhe manipulime të situatës për të ruajtur interesat partiake.

Fundi

Viti 2017 ishte viti më i rëndë gjatë historisë së PVD-së. Pas Riza Halimit, Nader Sadikut dhe Ardita Sinanit PVD-ja për të tretën herë largohet nga pushteti ende pa e përfunduar mandatin. Për të dytën herë brenda një dekade, dëshira e elektoratit të PVD-së nuk është përfillur për të mos bërë koalicion qeverisës me PDSH-në.

Zgjedhjet e vitit 2016 kanë katapultuar PVD-në si parti e tretë në Komunën e Preshevës dhe reformat të inicuara brendapartiake në vitin 2015 ishin vetëm farsë për fushatën zgjedhore. Këtë e kanë vërtetuar edhe funksionaret e këtij subjekti pasi janë larguar nga posti dhe organet e kësaj partie. PVD-ja ka nevojë për reforma strukturale, organizative, strategjike, kadrovike, me një fjalë për ndryshime rrënjësore. Kryetari Halimi ka hyrë në 27 vjetorin e drejtimit të këtij subjekti, pa mbajtur kuvende zgjedhore (demokratike). PVD-ja si parti politike është shëndrruar në një anonimitet politik me strategji adekuate për plotësimin e interesave personale. Kompanit lokale që Halimi akuzonte se kanë ndikim drejtëpërdrejtë në partitë e oponentit politik sidomos atij të PDSH-së, tashmë janë të integruara në PVD si këshilltarë të Kuvendit Komunal dhe sponzorues të fushatave zgjedhore. PVD ka përfunduar në një kreacion të hijës së saj jo-kredibile, i cili nuk përfillë ndonjë politikë parimore të bazës së elektoratit, por një politikë cinike për interesa personale të një grupacioni të ngusht. Po ky grupacion i cili i ka vënë çelsin PVD-së për të mbyllur tërësisht. Prandaj 27 vjetori i themelimit të PVD-së, arsyje për festë nuk ka!