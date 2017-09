Policia është plotësisht e gatshme për të filluar denimin e vozitësve që tejkalojnë shpejtësinë mesatare në autostradë dhe ditën e hënë fillojnë me pjesën e parë, njofton drejtori i policisë Vladimir Rebiq.

“Vozitësit duhet të jenë të vetëdijshëm se kufizimi i shpejtësisë duhet të rrespektohet dhe se nuk shpaguhet që të shpejtoni asnjëherë, pasi në një far mënyre ju do të denoheni” ka thënë Rebiq.

Policia në bashkëpunim me “Srbija putevi” ka arritur që të përdorë resurset e kësaj kompanie dhe të mbledh të dhënat e duhura e kjo është koha e hyrjes dhe koha e daljes nga pagesa në autostradë.

Denimet e shtetasve të Serbisë do të vijnë në adresë të shtëpisë, ndërsa sa i përket shtetasve të huaj ata do të ndalen menjëherë në vendin e ngjarjes dhe menjëherë do ti shqiptohet denimi në bazë të ligjit.

Ne momentin kur ju paguani faturën për pagesë në autostradë do të merrni edhe informacionin e shpejtësisë mesatare dhe menjëherë mund të mësoni se a keni kryer kundërvajtje apo jo.

Do të sanksionohen edhe ata që paguajnë në mënyrë elektronike – atyre sistemi do ti lexoj shpejtësinë mesatare menjëherë pasi kamera ti lexoj në pagesën e autostradës.

Vozitësit policia do ti ndaloj menjëherë në pagesën e autostradës apo denimi do ti shkoj në adresë të shtëpisë./presheva.com/