Pasi sot gjatë ditës bëri të ditur se po largohet nga koalicioni me LDK me të cilin garoi në zgjedhjet, i pari i AKR’ë, Behgjet Pacolli, ka bërë të ditur se do të jetë pjesë e qeverisë së bashku me Ramush Haradinajn.

Ai përmes një letre dërguar Kryesisë së Partisë, ka bërë të ditur se nuk po bën koalicion me PDK as me dikënd tjetër, por siç thonë ata, po i bashkohet në qeverisje Ramush Haradinajt.

“AKR nuk bën koalicion as me PDK dhe as me dikë tjetër por ndërton marrëveshje qeverisë me mandatarin Ramush Haradinaj, me një mori propozimesh për reforma të cilat vendin do ta ridrejtojnë në binarët e duhur”, ka shkruar Pacolli.

Presidenti i AKR’së ka thënë se arsye për këtë largim nga LAA dhe bashkimi me Haradinajn vie pasi Kosova u bllokua, dhe rrezikoheshin shumë procese.

Pacolli ka sqaruar se i ka kërkuar LDK’së që më herët të diskutojë me VV’në, por kjo gjë nuk ndodhi. Ai theksoi se Kosova nuk e ka luksin të qëndrojë e bllokuar.

“E kemi prit VV dhe LDK për me arrit një marrëveshje por ka qenë e kotë. Kosova nuk e ka luksin që të qëndrojë e bllokuar. Janë miliona e miliona euro që kanë humbur si rezultat I bllokadës politike. Madje janë rrezikuar edhe pagesat për veteranët e luftës nga bllokada. Në perspektivën afatshkurtër rrezikoheshin edhe pagat e mbi 60 mijë shërbyesve civil”, ka thënë ai.

Ndryshe, partia e Pacollit u largua sot nga LAA duke hapur rrugën për bashkëpunim me PAN’in, e cila gjë garanton krijim të institucioneve pasi me AKR, PAN’i ka 63 vota në Kuvend, të cilat janë të mjaftueshme për të votuar Kadri Veselin në krye të Kuvendit dhe Ramush Haradinajn në krye të Qeverisë.