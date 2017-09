Më 04 shtator zyrtarisht është shpërbërë Kuvendi Komunal Preshevë i dalur nga zgjedhjet lokale të prillit 2016. Një vitë e gjysë pas këtyre zgjedhjeve në Komunën e Preshevës shpallen masat e përkohëshme e cila e shpie Komunën tonë në zgjedhjet e reja të parakohëshme.

Koalicioni qeverisës APN dhe PVD i dalur nga zgjedhjet e vitit 2016 është shpërbërë, pasi PVD-ja me kryetarin Riza Halimi me 10 mars të këtij viti kishte larguar partnerin qeverisës APN për të formuar koalicionin e ri me një grup të këshilltarëve të ndarë nga strukturat e subjektit PDSH.

Koalicioni qeverisës lokal i kryesuar nga PVD-ë si parti e tretë e dalur në zgjedhjet lokale, ishte cilësuar nga ish-kryetarja e Komunës Ardita Sinani (PVD) si stabile dhe funksionale. Përkundrazi ky pushtet në përbërjen e re kishte funksionuar vetëm për dy muaj, kur janë shpallur probleme të theksuara në mes partnereve në pushtet. Tentativat e pushtetit PVD, BDL, UDSH si dhe grupit të PDSH-së, për rebalans të buxhetit të Komunës së Preshevës, të aprovuar në Kuvendin Komunal në vitin e kaluar në koalicionin APN-PVD, kishte dështuar në mungesë të kourumit të këshilltarëve të komunal. Mosmarrëveshje kishte edhe në emërimin e zv. kryetarit të Komunës, pasi ky emërim ishte prolonguar rreth 4 javë, ndërsa vetëm në seancën e rradhës zv. kryetari i posa emëruar Reshat Neziri kishte dhënë dorëheqje për tˋiu kthyer mandatit të këshilltarit, pasi mungonte kourimi në asamblenë komunale. Koalicioni qeverisës i 10 marsit PVD, BDL, UDSH si dhe grupit të PDSH-ë i kryesuar nga kryetarja e Komunës Ardita Sinani (PVD) kishte dështime të njëpasnjëshme në legjislativin e komunës. Pushteti lokal i kryesuar nga PVD-ja, është akuzuar nga opozita APN dhe PDSH (grupi Ragmi Mustafa) për akte negative të familjarizmit, nepotizmit dhe korrupsione tjera të zhvilluara në Komunën e Preshevës.(presheva.com)