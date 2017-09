Jemi të vedishëm për gjendjen e jashtzakonshme të sportit në Preshevë këto 17 vitet e fundit , por jo vëtëm në sport dhe më gjerë…

Presheva e njohur për futbolliste të taletuar mrenda dhe jasht saj , por zhvillimi profesional dhe më së shumti infrastruktura ekstreme e dobet , ka qenë dhe është problemi më i madhë i seciles gjenerate sportive dhe trajnerë futbolli në Preshevë. Shpresa gjithmonë ka qenë dhe është mbështetja e vetme e të rinjëve tanë sot e kësaj dite .

Iniciativat nga dashamirët e sportit për zhvillimin dhe kultivimin e sportit, gjithmonë kan qenë pranë nesh , por ato janë ” flakur në erë ” nga mos mbështetja instuticionale e mirfillitë , nga mosprojektet (afat-shkurte apo afat-gjate) konkrete për zhvillimin infrastrukturor apo dhe trajnus të trajnerëve tanë , që të bëhet përmisimi i kualitetit çdo vitë e nga pak , por jo të ndodhë e kundërta sikurse investimet në sport të jetë para të hedhura në baltë .

Në komunë të Preshevës këtë vitë zyrtarishtë do ketë MË PAK SPORT FUTBOLLI . Janë mbyllyr dhe 2 ekipet e fshtatrave K.F.Corrotica dhe K.F.Bukuroca, që garonin në rrethin Pcinjës në munges të mbeshtetjeve instuticionale , e vetmja nga kjo katrahure i shpetoi K.f.Lugina nga biznesi privat që nuk e la të shuhet i gjithë sporti . Dua të theksoj jo që ka pasur aty zhvillimin enornal , apo cilesi kushedi se sa , por u zhvillua SPORT , fundjafat kanë pasur grumbullim të rinjëve e të reja për të parë ngjarje sportive , sado që të jetë kualiteti i dobët u zhvillua sport , tash Presheva jonë ka çdo ditë e më pak ka sport .

Të kritikosh ështe e thjeshtë por të ofrojshë zgjidhje është paksa më e vështirë , kritikat janë të pafundme po diçka qe duhet të permend nuk mund të mos permend .

Presheva jonë e dashur me keqardhje them se nuk ka klub basketbolli, volejbolli , hendbolli , atletike apo çfardo lloj sporti tjeter dhe ajo e futbollit mbahet me mish e me shpirt biznesi privat . Kjo situat nuk është krijuar sot , kjo situat ka vite e dekada që po ndodh e po vazhdon , vëtëm një gjë se fajin mos t’ia lëmë instancave më larta që zakonisht jemi mesuar ti themi , gabimet dhe fajet jane mrenda nesh , dhe ne jemi ata që duhet te reflektojm për më shumti instuticionet tona të themeluara nga kuvendi komunal .

Klubi futbollistik Lugina shpresa e vetme e të rinjëve tane në sportin e futbollit, dhe pse nuk ka fushe stervitore , stervitet ne menyre primitive maleve , kodrave , fushave të vogla që janë mundsitë minimale për stervitje mirfillit dhe profesionale, por me këto kushte pa dyshim dhe rezultatet do jenë minimale . Por mos harroni diçka ata djem që stërviten e që luajne , për arsyjen e vetme për mos shuarjen totale të futbollit , janë zemra e sportit preshevar janë e vetmja shprese për ti hapur portat e mundësive gjeneratave të reja , janë ata që nuk do e lenë të vdesi futbolli dhe sporti, nga kushdo ata që pengojnë apo nuk i ofrojne kushtet më të mira djemëve tanë .

Sportistëtve tanë po i mungon elementi i parë për zhvillim e sportit i cili është tereni-fusha sportive , sportistet tanë nuk kane vetëm nevoj për stadium por më së shumti për qendër stervitore , ata kan nevoj për mbeshtetje nga secili qytetare i Presheves , si dhe e kundërta qytetit po i mungon sporti , po i mungon brohoritja sportive…

Nuk dua të fajsoj dikë , për këtë gjendje që është , (se ne si shqiptar e kemi pikë të fort të fajsojmë dhe të kritikojmë) se problemi nuk është tek një apo dy individe , por shumë me i felle se aq , por si sportiste , si sportdashes , si profesor i edukimit fizik , ftojë të gjithë dashamirët e sportitit , njerëzit me pozita nëpër instuticione komunale , biznese private ti ofrohen sportit , ta gjejmë gjuhën e perbashkët të zhvillimit sportiv , ti ofrojmë fëmijëve dhe sportistëve tanë një ditë sporti më të mirë .

Ftoje të gjithe të lartë permendurit të behemi bashk për zhvillimin të mirfillit sporti , për ngjalljen e kulturës sportive , e më vonë të mendojmë për zhvillim e cilësisë sportive .

Preshevës çdo ditë po i mungon sporti , Presheva ka nevoje për zhvillimin kulture sporti , qytetaret tanë kan nevoje për të pa sport , për ti njohur talentët e vet , për t’i mbushur stadiumet me tifoze , per ti bërë ditët e ndeshjeve , e fundjavat ditë feste , e jo grumbullim i qenëve endacak rrugëve …

Sporti në Preshevë do bëhet se s’bëne , është koha e fundit për ta kapur trenin , të reflektojmë të gjithë ngapak , se më kec se kaq nuk ka ku te shkoje …

Presheva jonë ka nevoje për frymarje sportive .

Shkruan: Arbënor Sefiu