Kandidati për kryeministër nga rradhët e Vetëvendosjes, Albin Kurti vazhdimisht ka qenë kundër formimit të Qeverisë nga koalicioni PAN (PDK, AAK, Nisma), ku së fundi u bashkua edhe AKR-ja e Behgjet Pacollit.

Ai ka reaguar në rrjetin social Facebook, rreth rizgjedhjes së Veselit kryetar të kuvendit. Sipas Kurtit kapja kapja e shtetit po ndahet në ujdi me Serbinë dhe shteti i Kosovës kështu po merret peng dyfish. Siç ai shprehet, nga pengmarrja po vjen nga kreu i PDK-së Kadri Veseli dhe nga shteti serb.

Ai në fund shton se nuk është hera e parë që shqiptarëve u duhet të përballen me “krajl e me mbret”.

Shkrimi i plotë i tij:

“Ato 62 vota të cilat votuan dje kryeparlamentarin e nesër duan ta votojnë kryeministrin, janë shumicë në Kuvend. Mirëpo, veçse teknikisht janë shumicë. Në anën tjetër, tek 58 deputetët e tjerë, ka shumë më tepër vota qytetarësh të Kosovës dhe ato janë shumica shqiptare.

Që prej konstituimit të Kuvendit tash kapja e shtetit po ndahet në ujdi me Serbinë. Kosova nuk është vetëm shtet i kapur. Shteti i Kosovës po mirret peng. Pra, jo vetëm Kadrija, por dyfish Serbia. Me strukturat paralele si mbetje e okupimit në çerekun e territorit të vendit tonë. Me partinë e saj si aksionare vendimtare për kreun e Kuvendit e të Qeverisë.

Nuk është hera e parë që shqiptarëve u duhet të përballen me krajl e me mbret.”, ka përfunduar Kuriti.

Kryetari i PDK’së, Kadri Veseli, u zgjodh kryetar i legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës dje me 7 shtator, ku 62 deputetë votuan PRO Kadri Veselit, ndërkohë që Kundër ishin 52 të tillë. Në këtë seancë munguan 6 deputetë.

Veseli u zgjodh pas 7 seancave të mbajtura për konstituim të Kuvendit, pasi në 6 të tjera kishte qenë e pamundur për shkak të numrave.