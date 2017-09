Koalicioni qeverisës PVD, BDL, UDSH, si dhe grupi PDSH, në prononcimet e fundit për media ende nuk pranonin faktin se Komuna e Preshevës është sjellur në drejtim të zgjedhjeve të parakohëshme lokale. Interpretime nga më të ndryshmet me rregulloren dhe ligjin e institucioneve përkatëse, ndërsa në prapaskenë pazarlleqet me ulëset e këshilltarëve komunal nuk kishin të ndalur. Kryetarja Ardita Sinani (PVD) që nga mungesa e kourumit në asamblenë komunale nuk ka parë të arsyeshme të i drejtohet opinionit preshevarë me ndonjë prononcim për të spjeguar gjendjen politike sëpaku nga këndvështrimi i saj. Përpos disa prononcimeve në televizionin publik të Kosovës, që ishin më shumë një zbrapsje nga realiteti, se sa informime të mirëfillta për problemet politike lidhur me bllokadën e legjislativit komunal.

Në javët e fundit është përfituar përshtypja se pushteti lokal ka punuar në drejtim të bashkëpunimit dhe kooperimit për të gjetur një mazhoranc tjetër për ti menjanuar zgjedhjet e parakohëshme lokale. Ka pasur spekulime, pas spekulimeve. Faktikisht formulë për të dalur nga kjo rrëmujë politike krijuar pas 10 marsit nuk ka pasur as në teori dhe as në praktik. Prononcimet e subjekteve qeverisëse për bashkëpunim me opozitën dhe gatishmërija e tyre për të ndihmuar një koalicion të ri, si vetëmohim pa ndonjë participim në poste pushteti, ishin vetëm tentativa e fundit e ikjes nga përgjegjësia politike (ikja nga Titaniku).

Të tilla joserioze janë edhe ftesat e PVD-së që opozita të formojë një pushtet tjetër vetëm për hirë të stabilitetit politik në Komunën e Preshevës. Është po kjo PVD-ja e Halimit e cila startoi makinacionet që erdhën deri te shkarkimi i kryetarit Arifi si dhe prishja e koalicionit qeverisës APN-PVD.

Rrjedhimisht masat e “dhunshme” kanë filluar më 10 mars të vitit 2017, pikërisht në këtë ditë kur PVD-ja e Halimit së bashku me BDL, UDSH dhe grupit të PDSH-së kishin shpallur de-facto zgjedhjet e parakohëshme në Komunën e Preshevës. Ky është fakt i pamohueshëm, pasi rasti precedent i përfolur shumë nga anëtarët e koalicionit qeverisës; ka filluar po në atë ditë dhe kurrësesi në fillim të shtatorit 2017 në shpërbërjen zyrtare të Kuvendit Komunal. Ngjarjet e fundit të cilësuara si precedent nuk janë shkarkimi i kryetarit të komunës (Halimi; Sadiku; Arifi; Sinani), prishja e koalicioneve qeverisëse (PVD-PDSH; PDSH-BDL; APN-PVD) por në një mënyre as pazarllëqet e këshilltarëve (PVD, PDSH, BDL, UDSH). Këto dukuri negative janë vërejtur edhe në tri dekadat e fundit të qeverisjes shqiptare në Komunën e Preshevës. Gjykuar ngjarjet e fundit në Komunën e Preshevës, rasti precedent që është krijuar është pikërisht, se subjekti PVD, si parti e tretë e dalur në zgjedhjet lokale ishte parti udhëheqëse e pushtetit komunal. Ky subjekt nuk ka gëzuar një përkrahje të gjërë të qytetarëve të Komunës, por edhe në asnjë mënyrë nuk janë munduar të fitojn këtë përkrahje. Ardita Sinani, kryetarja e Komunës nga PVD-ja në asnjë mënyrë nuk ka treguar ndonjë motivacion të theksuar për të qenë kryetare e vërtetë e të gjithë qytetarëve si emëruese e përbashkët e subjekteve politike, pozitë dhe opozitë. Por ka ndodhur e kundërta, ajo ka linçuar në mënyrën më të ulët ish-partnerët qeverisës APN (bile edhe partnerin tjetër PDSH) duke ulur dinjitetin dhe nivelin moral të cilën sjell posti dhe funksioni i kryetarit të Komunës. Ajo gjithashtu ka vazhduar avazin e vjetër të kryetarit të saj Halimi, me ekzekutimin e një pushteti jashtëzakonisht të vrazhdë dhe të paskrupullt ndaj mediave të pavarura private, sidomos ndaj presheva.com.

Sinkronizimi i të menduarit përmes mediave të kapura si dhe shpërndarja në automatizëm i spekulimeve negative informale nga partizanët partiak ndaj oponentëve politik, ishte krijuar përshtypja se ky pushtet lufton për të kthyer sistemin e vjetër monist në Komunën e Preshevës. Çdo mendim ndryshe është ndëshkuar në njërën apo tjetrën mënyrë. Absurditeti i veçant i cili ka karakterizuar PVD-në e dy vitet e fundit, ishte aktiviteti i partizanëve (një grup i vogel interesash prej 25 persona) i cili ishte angazhuar në rrjetin social per numërimin e “likave” dhe “share-ave” duke bërë bile edhe presione qesharake tek qytetarët tjerë për të tërhequr postimet e tyre (Anti-PVD, anti nomenklaturës provinciale të stërvjetuar) në rrjetin e Facebook-it.

Rastet të cilët mund të cilësohen si precedent janë: problemet brendapartiake të PVD-së dhe PDSH-së jtë cilët janë transportuar dhe kanë rrezatuar në pushtetin e krijuar lokal. Dalja në skenë politike në listën e PVD-së të Xhelal Memetit, si dhe premtimi i Halimit (sipas prononcimeve të Memetit) se ai do jetë kandidat i vetëm për kryetarë të Komunës, ishte një ngjarje e cila i ka dobësuar të dy pushtetet e fundit. Luftrat brendapartiake Sinani-Memeti, kryetari i PVD-së Riza Halimi i kishte transportuar nga partia e tij drejtëpërdrejt në pushtet. Edhe pse këtu duhet theksuar se nuk ishte ndonjë ballafaqim realisht i drejtë, pasi Riza Halimi ka përkrahur Ardita Sinanin për avansimin e saj në postet e larta, gjithashtu ajo ishte zgjedhur kryetare e PVD-së dega Preshevë në fund të vitit 2015 me ndihmen e tij, pasi brenda natës surprizoi Kuvendin me kandidimin e saj. Xhelal Memeti ka pasur që nga fillimi betejen politike të humbur, fatëkeqsisht vetëm ai nuk e ka realizuar dhe kuptuar situatën në të cilën gjindej vetë Memeti. PVD-ja është Riza Halimi dhe Riza Halimi është PVD-ja, kjo është e tëra që duhet kuptuar anëtarët e ri të partisë!

Grupi i ndarë i PDSH-së tentoi të reformoi subjektin e tyre duke larguar Ragmi Mustafën dhe marrur pjesë në makinacionet e Halimit për të formuar një koalicion të ri qeverisës. Ky grup prej 9 këshilltarëve të PDSH-së të cilët më vonë janë përjashtuar nga strukturat e partisë në fjalë, kishin dëshirat dhe arsyjet e tyre legjitime për reforma të PDSH-së. Këto tentativa për reforma ishin të kuptueshme jo vetëm për antëtarët e subjektit të PDSH-së por për të gjithë qytetarët e Komunës. Por mënyra se si janë ekzekutuar këto tentativa ishin plotësisht e gabuar. Disi konfuze ishin arsyetimet për reformave brendapartiake, duke u kyçur në pushtet me një grup të këshilltarëve dhe duke pretenduar se ne jemi PDSH-ja e vërtetë. Reformat partiake janë të domosdoshme për të gjitha partitë, por jo edhe aq të lehta ekzekutimi i tyre siç kanë menduar ky grup i këshilltarëve të PDSH-së, shihni se ku ka mbetur PVD-ja e Halimit. Në anën tjetër tentativat e reformave ishin të zbehta, kur kihet parasysh fakti se një pjesë e madhe e grupit të këshilltarëve të ndarë të PDSH-së, kishin funksione kyçe në qeverisjen e Mustafës në 12 vitet e fundit, dhe si të tillë konsideroheshin si “dora e djathë” e Ragmi Mustafës.

Opinionistët lokal të cilët marrëveshjen për formimin e koalicionit qeverisës APN-PVD në prill të vitit 2016 e kanë quajtur si të “ngutshme” dhe “jo të natyrshme”, kanë ekspozuar veten se nuk kanë përcjellur apo kuptuar rrjedhat politike në 30 vitet e fundit në Komunën e Preshevës.

Fushatat parazgjedhore e vitit 2016 të subjekteve politike kanë dhënë sinjalet e para për formacione të mundshme të koalicioneve qeverisëse. Partia Demokratike Shqiptare si subjekt përbëres i pushtetit lokal në 12 vitet e fundit kishte startuar një fushatë parazgjedhore për të treguar të gjitha progreset që janë arritur në vitet e fundit. Ndërsa PVD dhe APN, e para si parti opozitare me shumë se një dakadë dhe tjetra parti opozitare e formuar vetëm një vitë para zgjedhjeve lokale kishin natyrisht pushtetin e PDSH-së. Të dy këto subjekte kanë refuzuar kategorikisht koalicion qeverisës me PDSH-në. PVD-ja por edhe PDSH-ja në atë kohë në asnjë mënyrë nuk ka llogaritur ndonjë konkurrenc politike nga APN-ja. Rezultatet finale të zgjedhjeve lokale të vitit 2016 me PDSH si subjekt i parë me 14 këshilltarë, APN i dyti me 11 këshilltarë, PVD i treti me 10 këshilltarë, si dhe dy parti të vogla BDL dhe UDSH me gjithsej tri këshilltarë kanë mundësuar realisht koalicionin qeverisës të Komunës së Preshevës qysh në orët e para të mesnates.

Kjo për fakt ishte e qartë se Alternativa për Ndryshim si parti e re, nuk do të iniconte koalicion me PDSH-në, konform fushatës parazgjedhore si dhe premtimeve të dhëna nga organet udhëheqëse të saj. Hyrja në koalicion me PDSH-në do të ishte një thyerje e rëndë e premtimeve të fushatës, e cila do ta dëmtonte APN-në bindshëm në zgjedhjet e rradhës. Këtë fakt e kanë pasur parasysh udhëheqësit e APN-së, prandaj i vetmi partner i mundëshëm për formimin e pushtetit lokal ishte dhe mbeti PVD-ë. Konstelacioni i caktuar i dalur në rezultat zgjedhore si subjekt i dytë ka pamundësuar APN-së ndonjë partneritet tjetër, sidoqoft këtë fatë e ka pasur edhe PVD-ja. PVD-ja si oponent “historik” i PDSH-së të gjithë fushatën parazgjedhore e ka zhvilluar rreptësisht kundër PDSH-së. Rrjedhimisht formimi i koalicionit qeverisës APN-PVD në prill të vitit 2016 ishte krejtësisht në suazat e logjikës dhe normales. Benefitet e PVD-së në këtë koalicion me APN-ë ishin më të ndryshmet. Sëpari kryetari Halimi nga përvoja e tij politike 30 vjeçare, kishte të qartë se ishte definitivisht mundësia e fundit e PVD-së për të qenë pjesë e pushtetit lokal, sëpaku si partner i përbashkët vendimarrës. Gjithashtu përpos pamundësis për partneritet me subjektet tjera, Partia për Veprim Demokratik me funksionarët e saj të inkuadruara në 27 vitet e fundit në institucionet komunale dhe ato arsimore, ka parë një hendikep tek APN përshkak se ishe e formuar vetëm pak kohë më parë dhe nuk kishte eksperienc në pushtetin lokal. Kjo ishte mundësia e PVD-së të shtrijë pushtetin e saj edhe më gjërë.

Karakteristikë e pushtetit të APN-PVD në nëntë muajt që zgjati ky koalicion ishte se kryetari i PVD-së Riza Halimi edhe pse nuk kishte kandiduar personalisht për asnjë post në zgjedhjet lokale, ai ka treguar në mënyra indirekte që është pjesë përbërse e pushtetit dhe udhëheq direkt në mënyrë aktive resoret lokale të mbajtura nga PVD-ja. Intervista e tij në Televizonin e Preshevës (e menaxhuar nga PVD) ishte epike ku kishte dhënë informatë se në cilin vend ndodhen gypat e ujit, sasia e tyre si dhe diametri i gypave. Kjo ishte vetëm një identifikator se Halimi është pjesë e ekzekutivit të Komunës së Preshevës. Ndërkaq, ishte e rrugës që Halimi si kryetarë i PVD-së dhe partner i koalicionit, të ishte guardian i parimeve dhe menaxhimit sipas kushteve të përgjithshme të nënshkruara në marrëveshjen APN-PVD për koalicionin qeverisës. Se Riza Halimi nuk është përmbajtur të aktroj si kryetar i Komunës, është vërtetuar edhe disa herë nga ish-kryetari Arifi në seancat e asamblesë komunale dhe intervistat dhënë mediave. Sipas tij, ishte e pamundshme të sillen vendimet më të thjeshta, pa pëlqimin e Halimit dhe taktizimet e tij, dhe në suaza të tilla ishte e pamundur udhëheqja e pushtetit lokal. Arifi në fillim të pushtetit kishte konsultuar disa herë Riza Halimin për çeshtje të caktuara ku kishte nevoj përvoja e tij shumëvjeçare në politik. Gjithashtu duhet të theksohet se edhe funksionarët e PVD-së, janë treguar tejet të varur nga Halimi dhe për çdo rast kanë kontaktuar atë, para se të ekzekutonin urdhërat apo vendimet e marrura nga kryetari i Komunës. Sidoqoft, partneriteti i këtyre dy subjekteve ka pasur progresivitet në funksionim, është përfituar përshtypja edhe nga jasht se është gjetur një formulë e mirë e bashkëpunimit. APN dhe PVD kanë arritur rebalansin e buxhetit, gjithashtu është aprovuar buxheti për vitin 2017 (që tani e ekzekuton PVD, BDL, UDSH si dhe grupi PDSH) dhe janë prezentuar projektet kapitale për vitin e rradhës. Sipas ish-kryetarit Arifi në këtë buxhet janë marrur idetë, dëshirat dhe vërejtjet nga të gjitha grupet e interesave gjegjësisht udhëheqësit e institucioneve komunale. Gjatë kësaj periudhe PVD-ja nuk ka shfaqur ndonjë mosmarrëveshje të veçant me aprovimin e buxhetit. Pra si duket mosmarrëveshja e këtyre dy subjekteve ka rezultuar më vonë.

Polemikat lidhur me OKF, Shtëpia e Shendetit, Radiotelevizionin Presheva, Enti parashkollor, Teatri profesional, Binjakëzimi me qytetin e Bursa, Fondi Humanitar ishin mosmarrëveshje që ishin në proces të zgjidhjes. Në asnjë moment kryetari Shqiprim Arifi nuk ka dyshuar se këto polemika, që sipas tij ishin në fazën e konzultimeve për gjetjen e një zgjidhje më të mirë për qytetarët e Komunës së Preshevës, do të mblidheshin si argumente për të larguar atë nga posti i kryetarit dhe Alternativën për Ndryshim nga pushteti. Një identifikator i kësaj teorie ishin edhe problemet në Entin parashkollor në Preshevë, që njihet historikisht si bastion i PVD-së për punësime. Ministria përkatëse kishte urdhëruar që të largohen nga puna një pjesë e punëtorëve si tepricë teknike, kryetari Arifi ishte i angazhuar për të menjanuar largimin e këtyre punëtorëve nga puna, gjë që sipas prononcimeve dhe lajmeve në mediat lokale ky qëllim ishte arritur. Shikuar nga këndvështrimet partiake provinciale ky angazhimi i kryetarit Arifit ishte kryesisht në dobi të PVD-së. Për këtë ishte mirënjohëse edhe drejtoresha e këtij institucioni arsimor e cila i takon subjektit të PVD-së.

Rrethanat kishin ndryshuar, në momentet që po qartsohej se kryetari Arifi, kundrejt predikimeve të PVD-së së Halimit, do të zhvillonte pushtetin në mënyrë më të pavarur nga PVD-ja dhe në raste të veçanta do të konsultohej edhe me kompani që sipas PVD-së ishin të huajt respektivisht oponentit tjetër PDSH-së. Po në këtë periudhë kohore kanë filluar edhe dëshprimi i një grupi të këshilltarëve të PVD-së që ishin direkt apo indirekt të lidhuara me kompani lokale, dhe kishin figuruar si sponzor të partisë së tyre për fushatën parazgjedhore të vitit 2016. Tani për krahun “ekonomik” të PVD-së bëhej e qartë se me kryetar Shqiprim Arifin nuk i kishin të garantuar tenderat. Disa prej tyre kanë rritur presionin direkt ndaj kryetarit Arifi, për vendime konforme ndaj tyre. Por kanë filluar edhe iniciativat e para për gjetjen e një zgjedhje tjetër. Këtij grupi iˋu është bashkangjitur edhe Xhelal Memeti, ish zv. kryetar i Komunës. Paraprakisht Memeti ka pasur disa polemika dhe mosmarrëveshje me kryetarin Arifi të cilët janë bërë publike. Shikuar në retrospektivë këto mosmarrëveshje nuk ishin të nivelit të lartë për tˋu cilësuar si pikënisje e prishjes së koalicionit, edhe pse kreu i PVD-së ka pohuar këtë disa herë. Dalja në skenë e mosmarrëveshjeve në mes kryetarit dhe zëvendësit të tij, analizuar nga prizmi i sotëm, ishin më shumë një inskenim dhe ekzagjërim i udhëheqësisë së PVD-së për të gjetur një “viktimë politike” dhe ndaluar Memetin për marrjen e postit të kryetarit, gjithashtu për të taktizuar me situaten e cila tani më ishte afër prishjes së koalicionit. Ndërkaq Memeti kishte shpresa se me largimin e APN-së dhe Shqiprim Arifit nga pushteti do tˋi afrohej postit të kryetarit të Komunës, për të cilën ka kandiduar në zgjedhjet lokale të vitit 2016. Duhet të theksuar se kryetari i PVD-së Riza Halimi në këtë periudhë ishte kategorisht kundër manovrimeve politike. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, në redaksinë e presheva.com kanë arritur informacione nga burime të sigurta se koalicioni qeverisës APN-PVD ka probleme serioze, duke shtuar se një grup brenda PVD-së ka marrur hapa konkrete për të larguar partnerin qeverisës APN. Në opinionin publik gjithashtu janë hapur spekulimet lidhur me stabilitetin e koalicionit qeverisës, kjo shtyri që krytari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi dhe kryetari i PVD-së Riza Halimi të prezentohen sëbashku në një emision debativ në studiot e TV Presheva. Në këtë emision Halimi dhe Arifi kanë theksuar se koalicioni APN-PVD është stabil, edhe pse në atë kohë kryetari i PVD-së Halimi duhet të kishte informacione të sakta lidhur me grupin konspirativ kundër partnerit APN. Se a e ka informuar Halimi kryetarin Arifi për këtë situatë krijuar brenda PVD-së, nuk dihet saktësisht, por mund të spekulohet se kryetari Shqiprim Arifi nuk është informuar lidhur me problemet e PVD-së që kishin ndikim drejtëpërdrejtë me të.

Vetëm pak javë më vonë, diku në fund të vitit 2016 dhe fillim të janarit 2017 ka filluar grupi i ndarë i PDSH-së të dale në “treg” si partner vullnetar për koalicionin e rradhës. Gjithashtu grupi “ekonomik” të PVD-së kishte rritur intenzitetin dhe presionin brendapartiak ndaj kryetarit Halimi për tˋu larguar nga APN dhe formuar koalicionin e ri me grupin e PDSH-së, BDL-së dhe UDSH-së. Redaksia e presheva.com në fund të vitit 2016 ishte e informuar saktësisht se grupi konspirativ i PVD-së kishte ndërmarrë hapa të suksesshme në këtë mision, kështu që ishte planifikuar mbajtja e mbledhjes së kryesisë së PVD-së me këshilltarët e tyre si dhe drejtorëve të emëruar nga ky subjekt për të shtjelluar raportet që kishte me APN-ë.

Kjo mbledhje është mbajtur më 8 janar të vitit 2017 diten e diel, ku grupi “ekonomik” dhe zv.kryetari Memeti kanë shprehur dëshirën për të prishur koalicionin me APN.

Duhet të theksohet fakti se po në këto ditë Komuna e Preshevës ishte në gjendje të jashtëzakonshme përshkak se mbizotronte moti i vështirë me borë dhe temperatura shumë të ulta. Deri sa kryetari i komunës Shqiprim Arifi së bashku me ndërmarrjet komunale ishte angazhuar për të menaxhuar situatën e jashtëzakonshme, në zyret e subjektit të PVD-së u planifikonte konspiracioni për një koalicion të ri. Kryetari i PVD-së në këtë periudhë ka ndërprerë të gjitha kontaktet me kryetarin e Komunës Arifi. Që nga ky moment kryesia e PVD-së ka trajtuar këtë koalicion si të shpërbërë dhe është fokusuar në konstruktimin e planit konspirativ për të larguar APN nga pushteti, dhe argumentuar në favor të PVD-së. Këtë teori se plani konspirativ i PVD-së në fillim të muajit janar 2017 nuk ishte përpiluar tërësisht, vërteton edhe një lajm i publikuar më 8 janar 2017 nga portali i PVD-së, i cili funksionon në kuadër të RTV Presheva. Në këtë artikull janë njoftuar opinioni i gjërë se kryesia e PVD-së ka evituar probleme lidhur me partnerin qeverisës APN ndër të tjera: Rtv Presheva, OKF, Fondit humanitar si dhe përkrahja për Barnatoren e qytetit. Sipas këtij lajmi, probleme kishte edhe me “…favorizimi në tenderime i firmave të afërta me ish pushtetin ku kushtet e tenderimit bëhen të atilla që të favorizohen mu këto firma që në opinionin e gjërë u përfolën për malverzime me ish kryetarin e komunës së Preshevës Ragmi Mustafa.” Artikulli ka vazhduar se sipas këtij grupi të PVD-së “…po të bëhet koalicion me partitë opozitare PVD-ja do të përfitonte shumë më tepër pushtet.”

Pra, rrjedhimisht grupi konspirativ i PVD-së kishte ndër të tjera probleme me dhënjen e tenderave nga kryetari Arifi, dhe se alternativa tjetër e PVD-së ishte koalicioni me partitë opozitare BDL, UDSH dhe grupi PDSH, ku PVD do të përfitonte më shumë pushtet.

Grupi i ndarë i PDSH-së ka zhvilluar takimet e para informale duke njoftuar partneret e mundëshem se janë në gjendje të japin postin e kryetarit të Komunës për të marrur postin e kryetarit të Kuvendit, si dhe disa kërkësa tjera personale që kishin të bëjnë me këshilltarët e tyre psh. posti i drejtorit në shkollën e mesme, Shtëpinë e Kulturës, Këshilli ekzekutiv etj.

Oferta e grupit të ndarë të PDSH-së për dhënjen e postit të kryetarit të Komunës, ka shtyer Halimin që definitivisht të pranoj të bëhet largimi i APN-së dhe Shqiprim Arifit nga pushteti për të formuar koalicionin e ri me BDL, UDSH si dhe grupin e ndarë të PDSH-së. Pra për prishjen e koalicionit APN-PVD mbanë përgjegjësi edhe grupi i ndarë i PDSH-së, pasi ka mundësuar makinacionet e Halimit me të. Vetëm oferta e tyre ka sjellur pjesën tjetër të argumenteve që i mungonte grupit konspirativ të PVD-së për prishjen e koalicionit me PVD. Stabiliteti politik i Komunës së Preshevës, destabilizimi lokal në favor të Serbisë dhe parollat tjera, që tani më i dëgjojm çdo ditë nga pushteti i kryesuar nga Ardita Sinani, nuk ishin marrur parasysh nga akterët e këtij plani sepse vetëm marrja e pushtetit lokal dhe postet me lëvërdi ishin në fokus të tyre.

Kryetari i PVD-së Riza Halimi ka pasur parasysh nga përvoja e së kaluarës, se partneriteti qeverisës me PDSH-ë do tˋi sjelle probleme të mëdha në zgjedhjet e rradhës, pasi kjo cilësohej nga elektorati i PVD-së si thyerje e rëndë e premtimeve në fushatën parazgjedhore. Ky veprim në herën e parë i ka kushtuar PVD-së me një minus prej 30% të elektoratit të saj. Sidoqoft Riza Halimi koalicionin e ri prej 22 këshilltarëve e ka cilësuar si stabil dhe funksional, duke aluduar në mbajtjen e pushtetit deri në fund të mandatit në vitin 2020. Ky afat kohorë prej 3 viteve, do tˋi jipte mundësi atij që të poziciononte Ardita Sinanin si figurë e re dhe të merrte përgjegjësi për veprimin e bërë (koalicion me PDSH) dhe ndoshta për tˋu tërhequr nga politika ditore e PVD-së. Sipas planit të tij, në këtë form mundej të menjanohet debakli dhe fundosja e PVD-së në zgjedhjet e rradhës.

Të gjithë jemi dëshmitarë se kjo ndodhi pas prishjes së koalicionit me APN-ë dhe formimi i tjetrit me UDSH, BDL dhe grupin e ndarë nga PDSH. Riza Halimi përpos disa ftesave në ambasadet e huaja në Beograd, është tërhequr nga skena kryesore, për të pozicionuar Ardita Sinanin si kryetare e vërtetë e Komunës. Për të larguar vëmendjen e opinionit të gjërë nga manovrimet politike dhe fokusuar në një të ardhme të PVD-së në krye me Ardita Sinanin, janë bërë disa ndryshime në retorikë dhe praktikë.

Kryetarja e zgjedhur e pushtetit të ri Ardita Sinani, që nga dita e parë ka tentuar të pozicionohet si parti opozitare e pushtetit APN-PVD, ku ajo ishte kryetare e Kuvendit Komunal. Me një retorik linçuese Sinani ka filluar të largohet nga përgjegjësia e pushtetit APN-PVD, gjithashtu ajo ka atakuar ish kryetarin Arifi lidhur me biografin e tij për të hapur rrugë spekulimeve negative dhe konspiracioneve për të trajtuar Arifin si “të ardhur” nga jashtë. Këto mënyre të prononcimeve dhe retorikave linçuese nga vetë kryetari i Komunës nuk janë parë dhe dëgjuar ndonjëherë në politikën lokale të Komunës së Preshevës. Për çudi, Sinani akuzon opozitën për përçarje, shpifje dhe fjalor të vrazhdë linçues. Një hipokrizi e vertetë por e ekzekutuar mirë, kur kihet parasysh se çdo demantim dhe akuzim të opozitës, trajtohet nga pushteti dhe aktivistët e PVD-së si atakim ndaj gruas, atakim ndaj femrës, për ti asgjesuar demantet dhe tërhequr vëmendjen nga temat e rëndësishme vitale.

Pasojat negative nga prishja e koalicionit, si dhe manovrimet politike të PVD-së së Halimit, janë komentuar në presheva.com, disa javë para 10 marsit, kur ishte shpartalluar koalicioni. Gjithashtu në presheva.com janë komentuar taktizimet e Halimit dhe manovrimi i PVD-së në rrugën qorre. E tëra nuk ishte në vëmendje pasi fokusi gjeneral ishte në tenderet dhe postet e lira të pushtetit të ri “stabil dhe funksional”.

Zgjedhjet e parakohëshme lokale nuk janë në favor pikërisht të PVD-së, BDL-së, UDSH-së, si dhe grupit të ndarë nga PDSH. Prandaj me çdo mënyrë përpiqen të menjanohen ato me arsyetime të ndryshme, bile edhe ato më banalet nga kryetarja Sinani se “Zgjedhjet janë lodhëse”. Tani, çka sjellë e ardhmja politike e Komunës së Preshevës? PVD-ja do të marrë faturën e thyerjes së premtimit kryesorë për formimin e koalicionit me një parti të cilën e kanë kritukuar si “korruptive, familjariste, nepotiste, politikbërje në favor të Serbisë, oligarkiste, tenderomaniste etj”. BDL dhe UDSH si subjekte të vogla politike me rreth 600 votues, do të kërkojn mundësi tjera për shkrirje apo shuarje të tyre. Grupi i ndarë i PDSH-së do të dale në zgjedhje si grup qytetarësh për të bërë fushatë me dhe kundër PDSH-së së Ragmi Mustafës. Xhelal Memeti dhe një grup tjetër aktivistash do të formojnë një parti të re apo grup qyetarësh në mungesë të kohës. APN do të fokusohet të dalë fituese e paktontestueshme e zgjedhjeve të parakoheshme. PDSH me kryetarë Ragmi Mustafa do të përqendrohet në mbajten e rezultateve të zgjedhjeve të kaluara dhe të menjanojë demtimet politike nga grupi i ndarë i saj. Komuna e Preshevës tani ka hyrë në masat e përkohëshme, ku pritet që së shpejti të zgjidhet organi pesë antarësh dhe të emërohet kryetari i saj. PVD-ja e Halimit pasi nuk parasheh ndonjë mundësi për udhëheqjen e këtij organi, do të përqendrohet të i shpall subjektet opozitare që emërohen nüe këtë organ, si bashkëpunues të Serbisë, ndërsa kryetarin e dalur nga ky organ do të pagëzoj si kryetarë i zgjedhur nga Vuçiqi. PVD-ja është në sfidë ekzistenciale, prandaj retorika dhe praktika linçuese e tyre e ekspozuar në muajt e fundit do të shtohet.

Interesi kombëtar, Stabiliteti politik, proceset dhe projektet vitale, antarësimi i Serbisë në BE me integrimin e pakicave në institucionet qendore, i trumbetuar kohën e fundit nga Ardita Sinani dhe pushteti i saj, do të harrohen që në publikimin e rezultateve të parakohëshme zgjedhore.

10 marsi i vitit 2017 ishte dita kur de-facto janë shpallur zgjedhjet e parakohëshme në Komunën e Preshevës. Pas kësaj dite në Komunën e Preshevës ka filluar fushata parazgjedhore e finansuar nga buxheti i Komunës së Preshevës, që është prezente edhe në ditët e sotit. “Presheva po bëhet…” /presheva.com/