Ylli i Real Madridit, Marco Asensio insiston se Cristiano Ronaldo e meriton Topin e Artë

Edhe pak muaj kanë mbetur deri të fituesi i Topit të Artë për vitin 2017, për të cilin çmim Marco Asensio nuk ka asnjë dyshim se kush duhet të jetë fituesi.

Spanjolli beson se Cristiano Ronaldo e meriton edhe këtë vit.

“Ronaldo? Ai e meriton Topin e Artë”, tha shkurt Asensio gjatë një interviste për Cope.

Në rast se Ronaldo e fiton këtë sezon Topin e Artë, atëherë ai do të barazohej me Leo Messin me nga pesë trofe.