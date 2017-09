PSG të nis aventurën e saj këtë sezon në Ligën e Kampionëve, duke u takuar në udhëtim me Celtic

Trajneri Unai Emery do të nis sezonin e ri të Ligës së Kampionëve në udhëtim ndaj Celtic, skuadër të cilën do ta sulmojë me treshen fantastike Mbappe, Neymar dhe Cavani.

Ndeshja ndërmjet këtyre dy skuadrave do të fillojë nga ora 20:45.