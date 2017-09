Komuna e Preshevës vetëm para pak muajve kishte ndezur dritat në shtylla në mesin e ditës. Fotografitë që janë publikuar në rrjetet sociale, kanë hapur polemika në mes të qytetarëve lidhur me përgjegjësinë e kësaj absurditeti.

Në fillimin e vitit shkollorë të nxënësve në Preshevë, është vërejtur një absurditet i rradhës. Tani në kohën kur fëmijet e shkollës fillore “Ibrahim Kelmendi” mbarojn mësimet dhe kthehen për në shtepitë e tyre, mungon drita afër shkollës. Familjarët kanë shfaqur paknaqësi me rastin, pasi cilësohet si rrezik për jetën kur dihet se kjo rrugë kryesore është e frekuantuar nga shumë automjete. “Tek ne në Preshevë, ditën i ndezim dritat kurse natën i ndalim ato, hec bjeri në fije” është shprehur prindi S.M i cili ka dërguar fotografit përmes emailit. Sipas tij rreziku më i madh është po këtu, kur ndalet autobusi dhe në kombinacion me terrin mund të ndodhë ndonjë rast tragjik. Prindi në fjalë ka pohuar se “tani po terrohet shumë herët, përgjegjësit vazhdojn me avazin e verës dhe nuk kanë ndërruar orarin e ndriçimeve publike.”

Kryetarja e Komunës në detyrë Ardita Sinani (PVD) është përkujdesur në fund të mandatit të saj lidhur me projekte të miratuar vitin e kaluar, nën sloganin “Presheva po bëhet”. Ndërkaq në javët e ardhëshme, zgjidhen anëtarët e komisionit të përkohëshem për zgjedhur kryetarin deri në zgjedhjet e parakohëshme lokale në Preshevë.(presheva.com)