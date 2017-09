Trendi i rënies së numrit të azilkërkuesve, i cili ka filluar prej rreth dy vitesh, ka vazhduar me intensitet të lartë edhe gjatë muajit gusht. Kështu, gjatë muajit që shkoi, në Zvicër kanë kërkuar azil 30.8 për qind më pak se në muajin e njëjtë të një viti më parë. Atëbotë azil kishin kërkuar 2443 veta ndërsa në gushtin e këtij viti ishin 1690 ose 753 më pak, njofton Sekretariati Shtetëror për Migracion (SEM).

Sikur edhe në periudhat pararendëse, më së shumti kërkesa azili ka pasur nga Eritrea, gjithsej 260, shkruan albinfo.ch. Në vendin e dytë, me 125 kërkesa azili, vijnë shtetasit e Sirisë, në të tretin somalianët me 118, në të katërtin afganët me 102 dhe në të pestin turqit, me 91 kërkesa azili

Ndërkohë, në krahasim me muajin korrrik, gjatë gushtit ka pasur një vendumërim, gjegjësisht një rënie simbolike, prej 0.2% ose minus 4 të numrit të azilkërkuesve

Nga ana tjetër, Zvicrën gjatë muajit gusht janë detyruar ta lëshojnë 642 azilkërkues ndërkohë që Zvicra ka pranuar nga shtetet tjera të Dublinit vetëm 82 azilkërkues.

Gjatë muajit gusht, në kuadrin e programit të UNHCR për rivendosje (Resettlement), në Zvicër kanë ardhur 88 veta. Me vendimin e Këshillit Federal nga dhjetori i vitit 2016 Zvicra ka marrë zotimin për të pranuar 2000 viktima të konfliktit sirian. Deri në fund të gushtit 2017 ishin strehuar 333 veta nga ky numër.