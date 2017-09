Komisioneri Johannes Hahn i cili po qëndron në Beograd, ka deklaruar se Kosova është cështje kyçe në rrugën e Serbisë drejtë BE’së. Ai ka përmendur edhe sundimin e ligjit, korrupsionin e krimin e organizuar si dhe lirinë e mediave, ku Serbia duhet të bëjë përparime.

Hahn ka thënë se përparimi duhet të ndodhë në gjithë rajonin.

“ Nëse ecim tutje me sundimin e ligjit dhe reformat ekonomike, këto janë çështje kyçe, por ekziston edhe prioriteti i tretë i Serbisë që është dialogu me Kosovën, dhe siç e dini normalizimi i raporteve me Prishtinën është çështje që ndikon në mënyrë direkte në çështjen e përafrimit me BE’në” ka thënë Hahn.

Gjatë takimit, siç njoftojnë mediat serbe, Vuçiq dhe Hahn kanë shprehur optimizmin se dialogu në Bruksel do të japë rezultate.