Babai shet vajzën e tij! Edhe kjo mund të dëgjohet! Historia tronditëse është zbuluar nga policia italiane, pas një hetimit të gjatë.

Bëhet fjalë për një serb, i cili kishte shitur vajzën e tij për 15 mijë euro te një bashkëkombas. Psa një hetimi të gjatë dhe të kujdesshëm, policia ka arritur të zbardhë ngjarjen e rëndë dhe të rrezikshme në Firence të Italisë.

Hetuesit shpjegojnë se babai e ka fejuar vajzën që 13 vjeçe me një njeri rezident në Francë me familjen e tij. Ai ka arritur marrëveshje me babanë e djalit rreth katër vite më parë, ku e mitura duhej të martohej në këmbim të pagesës 15 mijë euro.

Sondazhet kanë treguar se dhjetë muaj pas marrëveshjes, familja e dhëndrit është kthye në Itali për të nënshkruar angazhimin dhe me atë rast janë paguar, si një paradhënie, € 4,000, prje ku është rënë dakord që vajza të dërgohej në Francë deri në shtator 2017.

Deri atëherë, ai duhet të mbante virgjërinë e saj, si dhe të shikonte se si i bënte punët e shtëpisë. Për këtë, vajza u mbyll në shtëpi nga familjarët e burrit, të cilët nuk e lejonin as të dilte në pazar. Përkundër kufizimeve të vendosura, e reja ia doli të lëshonte një thirrje ndihme, duke përdorur një lojë smartphone. Në chat, e cila arrihen duke përdorur një Wi­Fi, ajo e kishte takuar në të vërtetë një person, i cili kishte arritur të besonte dramën e tij.