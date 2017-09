Chelsea sot do të ketë përballje shumë të vështirë ndaj Arsenalit në Stamford Bridge

Chelsea dhe Arsenal do të takohen sot në derbin e xhiros së pestë të Premierligës angleze në stadiumin Stamford Bridge.

Trajneri Antonio Conte do të luajë me formacionin më të mirë, me Hazard për herë të parë këtë sezon.

Në anën tjetër për Arsenalin nga fillimi pritet të luajnë Granit Xhaka dhe Shkodran Mustafi.

Ndeshja fillon ne 14:30.