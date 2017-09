Kulla e Ajfelit në Paris do të sigurohet me mur të qelqtë sipas planeve të arkitektit austriak Dietmar Feichtinger.

Ky ndërtim duhet të filloj sot dhe do të zgjasë rreth 6 muaj, ndërsa muri do të jetë i lartë 2.5 metra ndërsa me të janë planifikuar edhe shtylla betoni për të parandaluar sulmet me kamionë.

Feichtinger ka thënë se ky mur dotë ndërtohet në mënyrë sa më diskrete.

“Kemi zgjedhur shumë transparent, anti plumb me trashësi prej 70 milimetra që pamja të mos të humbet” ka sqaruar ai.

Harxhimet do të kushtojnë rreth 20 milionë euro dhe do të financohen nga rritja e biletës për hyrje në kullën e ajfelit.

Kullën e Ajfelit në Paris çdo vit e vizitojnë rreth 6 milionë njerëz./presheva.com/