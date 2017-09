Njoftim

Ovl e Uçpmb-së njofton të gjithë veteranët dhe invalidët e luftës së lavdishme të UÇPMB-së se përsëri disa njerëz të paautorizuar janë duke lëshuar vërtetime në emër të kësaj organizate.

Ju bëjmë me dije të gjithë juve se ato vërtetime të cilat lëshohen jashta OVL-së janë të pavlefshme dhe jo legjitime dhe me qëllime të caktuara për të përfituar njerëz të caktuar.

OVL së bashku me ju (veteran e invalid të UÇPMB-së) gjithmonë duhet të jetë në mbrojtje të vlerave të luftës së lavdishme të UÇPMB-së.

Andaj duhet të jemi të vendosur në mbrojtjen dhe dinjitetin e ish ushtarëve tanë.

Ovl ju bënë thirrje edhe njëherë që të mos bini preh e këtyre manipulimeve dhe manipulatorëve sepse përgjegjësitë për këtë do ti bartin vetë ata.

Me respekt nga kryesia e OVL-UÇPMB.

BUJANOC 18.09 2017.(presheva.com)