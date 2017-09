Kontrabandimi i kosovarëve nga shteti serb, nuk po kufizohet vetëm me mallra. Ai po ndodhë edhe me kafshë, ndërkaq rastet më të shpeshta kanë të bëjnë me kontrabandim të lopëve.

Rasti i fundit i kontrabandimit u shënua dje në malet e Istogut, me ç’rast Policia ishte vënë në veprim.

Ata kishin vërejtur persona të dyshimtë teksa kontrabandonin tetë lopë nga territori i Serbisë në drejtim të Kosovës.

Por, të dyshuarit kishin arritur të iknin duke lënë lopët në vendngjarje. Policia më pas ka konfiskuar lopët, e më pas është vënë në ndjekje të të dyshuarve.

Rasti është duke u hetuar, ndërkohë që bëhet e ditur se kontrabandimi me lopë nga Serbia nuk është dukuri e re, pasi kjo bëhet edhe në disa pika të tjera në Kosovë, e sidomos në veri.