Ministri i Mbrojtjes në Qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka thënë se Lista Serbe nuk do të lejojë formimin e Forcave të Armatosura të Kosovës.

Ai ka thënë se askush nuk mund ta bind Qeverinë e Serbisë që të pranojë formimin e Ushtrisë së Kosovës.

Vulin i ka thënë gazetës “Politika” se “nuk ekziston dikush që mund të na bind dhe shtyjë që të pranojmë që ushtria e Kosovës të ekzistojë në territorin e ‘krahinës’”.

“Nuk mund të ketë ndonjë organizatë, apo ndonjë fuqi, nuk mund të ketë një presion të tillë politik për shkak të cilit do të pranonim që të formohet forcë e armatosur në territorin tonë, forcë e armatosur që do të ishte nën komandën e huaj, forcë e armatosur që do ta kërcënonte edhe Serbinë qendrore e në fund të fundit edhe vetë serbët në ‘Kosovë e Metohi’”, tha Vulin.

Gazeta citon presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ka deklaruar se Forcat e Armatosura të Kosovës do të formohen deri në fund të këtij viti në partneritet me SHBA-të, NATO-n dhe BE-në.