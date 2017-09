Mesut Ozil tashmë ka vendosur ku do të vazhdojë karrierën dhe nuk do të vazhdojë kontratën me Arsenalin.

The Mirror shkruan se këshilltarët e futbollistit gjerman tashmë i kanë vënë kontaktet e para me Manchester Unitedin.

Gazeta britanike shkruan se shenjat e para janë inkurajuese dhe se cdo gjë pritet të konkretizohet gjatë muajve në vazhdim.

Moruinho dëshiron ta ketë në ekip Ozilin dhe pritet të kërkojë nga drejtuesit të nënshkruajnë me futbollistin, që ka kontratë me Arsenalin vetëm deri verën e ardhshme.

Reprezentuesi i Gjermainsë kërkon pagë mujore prej 1 milion funtash angleze.

Përpos tij, Manchester United planifikon që vitin e ardhshëm të transferojë edhe sulmuesin francez Anthonie Griezmann.