Kryetari i komunës së Bujanocit Shaip Kamberi në mbledhjen e këshillit komunal në komunën e Bujanocit ka paralajmëruar racionalizim të vendeve të punës.

“Duhet të fillojmë racionalizimin, pritet që të zvoglohet numri i të punësuarve në administratë, shërbime publike dhe ndërmarrje komunale” ka thënë Kamberi, përcjell presheva.com.

Në bazë të vendimit të ministrisë është caktuar numri maksimal i punëtorëve në administratën publike në të gjitha komunat e Serbisë dhe se procesi për zvoglimin e numrit të punëtorëve prite edhe në komunën e Bujanocit.

“Ne 30 deri 40 vende të punës duhet ti zvoglojmë në bazë të vlersimit të ministrisë, mirëpo ne jemi në fazën e mbledhje së të dhënave në lidhje me largimet natyrale gjegjësisht të dhënat e punëtorëve tani që do të shkojnë në pension këtë dhe vitin e ardhshëm. Për puntorët tjerë do të krijojnë program social, posaçërisht për ata puntorë që i ka mbetur një apo dy vite në pension dhe ne planifikojmë që në këtë mënyrë të përfundojmë këtë punë. Ky është një proces i dhimbshëm, por ne duhet të përshtatemi në rjedhat e integrimeve evropiane dhe racionalizimi bëhet për këtë çështje, thjesht ne duhet të përmbushmi standardet që i shkruan Unioni Evropian” ka thënë Kamberi./presheva.com/