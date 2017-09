AFEDS në bashkpunim me: MEDVITADEVELOPMENT & MEDINVEST në Medvegje, së shpejti hapin një repart rrobaqepësie.

Luten kandidatet e interesuara që sa më shpejte te lajmerohen pran entit për punësim në Medvegjë duke u regjistruar si punëkèrkuese pran këtij enti.

Ky eshtë kushti kryesore, perveç kushteve te parapara me ligjin për punësim.

Numri i përgjithshem i të punesuarave do të jetë 300.

Të gjitha kandidatet do te frekuentojne 1 muaj formacion paraprak falas.

Sëshpejti detalet tjera….nderkohe regjistrohuni sa me shpejt tek enti për punësim!.(presheva.com)