Për Cristiano Ronaldo eshte e njohur se sulmuesi i tij i preferuar është Karim Benzema, që i ka asistuar më së shumti gola.

Mediet në Spanjë dhe Angli shkruajnë se Ronaldo ka vendosë që mos të blihet zëvendësues i Moratas dhe se tre lojtarë kanë rënë nga lista.

I pari është Zlatan Ibrahimoviç që cilin Reali ka dashur ta transferoh në janar kur edhe të shërohetm por Ronaldo nuk ka qenë aq i surprizuar, sypozohet se do të vij deri tek konflikti i egos.

I dyti është Lewandowski i cili ka tentuar ta provokojë Bayernin që ta shesë, por ai nuk ka qenë shija e Ronaldos.

Gjithashtu, është spekuluar se Cavani do të transferohet në janar që Ronaldo ka qenë kundër, duke konsideruar që Benzema është i pazëvendësueshëm dhe se duhet të blihet lojtarë që pranon të jetë rezervë.

Karim Benzema ka vazhduar kontratën me Realin, dhe që nga viti 2009 janë ndryshuar sulmuesit, ndërsa i ka mbetur “9” e Los Blancos.

Gjithashtu shkruhet se Ronaldo ka qenë kundër transferimit të Eden Hazard pasi ka konsideruar që blerja e tij do të ndikoj në lojën e lojtarëve të rinj si Isco e Asensio.

Shumica pyesin se a është e mundur që Ronaldo të ketë aq ndikim, ndërsa në Spanjë thonë se kjo nuk ka të bëj vetëm se me futbollin, por edhe marketingu. Konsiderohet se një pjesë e madhe e të ardhurave lidhet me imazhin e Ronaldos dhe dualitetin e tij me Messin.

Nga kjo anë, Real Madridi ende nuk po mund të gjen pasardhsin e tij.