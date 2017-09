Doganierët në vendkalimin kufitar Gradin kanë ndaluar një tentim kalimi i një sasie të madhe të devizave të palajmëruara. Bëhet fjalë për një shumë prej 82.000 euro.

Paratë janë zbuluar në kontrollim të rregullt të një shtetasi turk (49 vjeçar) i cili po udhëtonte me Mercedes me targa të Austrisë me një bashkëudhtarë nga Gjermania në Turqi.

Automobili pasi ishte kontrolluar detajisht edhe pse udhëtarët kishin thënë se nuk kanë asgjë për të lajmëruar.

Doganierët në dyert e veturës, nga ana e udhëtarit në çantën e librës së servisit të veturës ka gjetur një zarf me 77.000 euro ndërsa shoferi në xhep ka pasë 15.000 euro duke thënë se të gjitha të hollat janë të tij.

Atij iu janë kthyer 10.000 euro sa ka të lejuar me ligj që të transportohen pa i lajmëruar.