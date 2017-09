Cristiano Ronaldo pas 400 ndeshjeve zyrtare me Real Madridin ka folë edhe për kontratën e re, ai ka thëbë se kjo është pyetje për presidentin, ai ka nënshkruar marrëveshjen deri 2021.

A do të përfundoj ai karierën tek Real Madridi, mbetet të shihet deri në fund, dhe këto ditë po flitet edhe për ndikimin e madh që ai ka në klub ku ka stopuar edhe 4 transferime.

CR7 ka biseduar me presidentin Perez dhe ai konsideron se Real Madridi duhet ta blej vetëm Paulo Dybalan nga Juventusi edhe atë jo verën e ardhshme, por pas dy viteve. Sipas mendimit të portugezit, lojtari argjentinas nuk duhet ti lihet Barcelonës apo Unitedit dhe se ai mund të jetë zgjidhja për një decenie së bashku me lojtarët tjerë si Ceballos, Asensio, Isco…

Dybala ka marrëveshje me Juventusin deri në vitin 2022, është i lumtur në Torino dhe se ai nuk do të transferohet tek Barcelona deri sa të jetë Messi aty, i vetëdijshëm që vështirë do të funksionojnë si në përfaqësuesen e Argjentinës.

Real Madridi për të do të jetë opcioni më i mirë pas disa viteve kur Juventus të bindet për një shumë ekstreme të shesë atë.

Real Madridi tentoi ta shesë këtë verë Kovaçiqin tek Juventus, pasi edhe pse janë rivalë, ata kanë bashkëpunime, mirëpo Zidane stopoi shitjen e kroatit duke i thënë se është shumë i nevojshëm.

Dybala do të mbetet me siguri edhe 2 vite tek Juventus, dhe me siguri do të jetë shënjestra e parë e Real Madridit në të ardhmen e afërt.