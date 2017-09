Eshtë e zakonshme që në ditët me mot me shi, prindërit dërgojnë fëmijët e tyre me vetura në shkolla.

Hyrja me vetura në oborrin e shkollës çdo herë ka sjellë problematikë dhe turma të veturave në momentet kur ka shumë vetura.

Një shqetësim që ka sjellë tek prindërit e fëmijëve të kësaj shkolle është edhe tollovia që shkaktohet në këtë oborr me vetura duke penguar lëvizjen e fëmijëve po ashtu edhe duke i rrezikuar ata.

Redaksisë sonë iu është drejtuar një prind S.H nga Presheva, i cili është ankuar edhe në drejtorinë e shkollës për këtë fakt, me vet faktin se fëmiu u tij shpesh ka qenë i rrezikuar lëndimit nga veturat.

Ai ka kërkuar nga drejtoria e shkollës që të zgjidhet ky problem, duke mos lejuar që prindërit të hyjnë me vetura në oborrin e shkollës, duke na dërguar edhe një foto për gjendjen kaotike që shkaktohet në oborr të shkollës./presheva.com./