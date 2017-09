Deputeti nga radhet e Partisë për Veprim demokratik në parlamentin e Serbisë Fatmir Hasani ka deklaruar se nuk e ka votuar ligjin për sistemin shkollor që qeveria e ka votur ditën e mërkurë sipas urdhërit të partisë së tij e cila ka vendosur që mos ta përkrahë qeverinë në krye të së cilës është Ana Brnabiq.

Hasani i cili është i vetmi deputet shqiptar në parlamentin e Serbisë ka thënë për agjencinë BETA, transmeton presheva.com, se PVD një vendim të tillë e ka marrë për shkak të shpërbërjes së Kuvendit komunal në Preshevë dhe ka emëruar organin e përkohshëm komunal në këtë komunë në të cilën PVD sipas vendimit të qeverisë ka marrë vetëm një vend nga pesë antarët.

“Nuk ka votuar për ligjin, është vendim i partisë për shkak të emërimit të organit të përkohshëm në Preshevë dhe më nuk e mbështesim qeverinë. Kjo është momentale, ndërsa do të shohim si do të jetë më vonë. A do të vazhdoj mbështetja e jonë për qeverinë mvaret nga qëndrimi i qeverisë së Serbisë dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq” ka thënë Hasani.

Hasani ka thnë se ai deri tani si deputet i PVD-së me votën e tij ka mbështetur qeverinë e Serbisë nga 3 qershori 2016 dhe se për një mbështetje të tillë PVD nuk ka marrë asgjë.

“Kemi dhënë ne mbështetjen ton në qeverinë kryetar që kanë qenë edhe Aleksandar Vuçiq edhe Ana Brnabiq dhe kemi pasur kërkesat tona që ishin të pakta për fillim. Këto kërkesa tona i ka pranuar edhe Vuçiq si kryeministër edhe si president, por deri tani asgjë nuk është realizuar” ka përfunduar Hasani./presheva.com/