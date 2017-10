Doganierët në vendkalimin kufitar të Preshevës kanë ndaluar një udhëtarë i cili në çantë dhe në paketim të spagetave kishte tentuar ti fshehë 17.000 euro të palajmëruara.

Rasti ka ndodhë në orët e vona gjatë kontrollimit të doganierit të vozitësit 42 vjeçar me shtetësi kroate me veturë “Ford Mondeo” me targa të Sllovakisë.

Ai kishte thënë se nuk ka asgjë për të deklaruar, dhe doganierët kishin kontrolluar në mënyrë të detajuar, ku në çantën e dorësi kanë gjetur 12.000 euro ndërsa 15.000 të tjera i kishte fshehur në paketim të spagetave.

Shoferit iu janë kthyer 10.000 euro ndërsa shuma tjetër është ndaluar për procedurë të mëtutjeshme./presheva.com/