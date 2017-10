Thirjet e Jonuz Musliut në bashkim të Luginës së Preshevës me Kosovën janë një ëndërr e keqe dhe se ai duhet ta faleminderoj zotin që ende nuk është burgosur ende, përveç se BE nuk e konsideron se Presheva është “një rast specifik dhe unik” çka nuk do të më habiste, kështu ka thënë zëvendës kryeministri serb Ivica Daçiq për “Novosti”, duke reaguar në deklaratat e kryetarit të KNSH-së dhe Kuvendit të Bujanocit i cili pas deklarimit te Katanasve ftoi Beogradin dhe bashkësinë ndërkombëtare që ta njohin referendumin e shqiptarëve të Luginës me 1 dhe 2 mars të vitit 1992./presheva.com/