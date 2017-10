Kryetari i trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë Zoran Stankoviq për gazetën “Nka thënë se deklaratat e fundit “nuk janë asgjë e re nga Jonuz Musliu i cili edhe më tej vazhdon retorikën e qysh para 10 viteve duke besuar se do të arrij të realizoj diçka që as Bashkësia ndërkombëtare po as shqiptarët e këtij rajoni nuk besojnë se është e mundur.

“Musliu kryen dy funksione të rëndësishme për të cilat merr rrogë nga buxheti i Serbisë. Për këto tre vite sa është kryetar i KNSH-së nuk ka propozuar asnjë tekst mësimor për fëmijët që mësojnë në gjuhën shqipe. Duhet ti kushtoj më shumë vëmendje zgjidhes së problemit në nivel lokal se sa promovimit personal” ka thënë Stankoviq./presheva.com/