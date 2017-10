Kompania Fluidi është zotuar që ta ndihmojë ekonominë e Kosovës dhe këtë e dëshmoi edhe një herë, tani me ndërtimin e fabrikës së parë të llojit të vet në vend.

Vendit tonë i nevojitet të përforcojë sektorin ekonomik dhe kjo më së miri arrihet duke i dhënë hapësirë dhe mbështetje prodhimeve vendore.

Toka e Kosovës është e jona dhe duke ia shfrytëzuar plleshmërinë e pangopshme, ne u bëmë bashkë për të krijuar formulën unike.

Për t’u siguruar që suksesi i FLOIL do të thotë sukses edhe për Kosovën, është punësuar një ekip i madh njerëzish me përvojë të cilët duke përdor teknologjinë më të sofistikuar patjetër se do të shënojnë historinë e kësaj fabrike.

Fabrika “FLOIL” është befasia e radhës nga Fluidi.