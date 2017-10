Real Madridi këtë verë do të krijoj ndryshime të mëdha, pa marrë parasysh se si do të përfundoj sezona. Ardhmëria e Zidane nuk dihet, mvaret nga rezultati dhe më tej përmendet Loev si pasardhës, po nëse edhe mbetet francezi në ekip, në ekip do të shkaktohen ndryshime “galaktike”.

Në Real kanë konstatuar se formacioni 4-4-2 është më i miri për ekipin dhe do të shesin Gareth Bale. Me siguri ai do të transferohet në Manchester United. Perez shpreson që ai mund ta shkëmbej me De Gean, dhe nëse nuk ndodh kjo, Curtois do të transferohet.

Mbrojta dhe mesfusha do të mbetet kryesisht e njejtë, edhe pse përmendet Odroziola nga Real Sociedad (mvaret nga gjendja shëndetsore e Carvajal).

Idea do të jetë që të transferohet Dybala nga Juventus, deri sa Cristiano mbetet sulmues, më sakt të zëvendësohet ai dhe Benzema. Mirëpo kur dihet se CR7 nuk dotë pranoj, dhe vështirë që Juve ta shesë atë sezonin e ardhshëm.

Për këtë arsye, Perez po kërkon sulmues klasik, Kane, Lewandowski apo Obameyang. Shansi më i madh është Lewa, pasi Kane vështirë që të pranoj ta shesë Tottenhami.

Me këtë rast do të arrijë 3-4 lojtarë, Bale është humbja më e madhe, por ka mundësi të shitet edhe Nacho./presheva.com/