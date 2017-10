dr. Desaret Murati per portalin presheva.com tha se gripi sezonal shfaqet cdo stin të dimrit por karakteristik esht stina e vjeshtës dimrit dhe pranvera e hershme Gjat kësaj interviste po ashtu ai tha se te prekur nga ky grip jan të gjith moshave mirpo tendenc më të madhe per tu prekur jan te moshuarit dhe ata te cilët jan me imunitet te dobët./presheva.com/