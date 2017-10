Arian Agushi-Gold AG në një intervistë për portalin presheva.com ndjeu keqardhje për situaten e krijuar sot në sh.f “Ibrahim Kelmendi” në Preshevë, ai tha se ndihet keq për rastin e politizimit të shkollës në lidhje me aktivitetin e tij për dhurimin e fletoreve për nxenësit e kësaj shkolle për shkak prezencës së Kryetarit të Komunës Shqiprim Arifi të cilin e kishte njoftuar më parë në lidhje me këtë aktivitet.

Gold AG tha se unë nuk jam duke bërë fushatë sepse nuk jam politikan as kurr nuk do të jem, un do të jem perkrahes i kushdo që udhheqë vendin tonë tani dhe në të ardhmen./presheva.com/