Vendosja në përdorim e recetave elektronike me ndihmën e së cilët të sëmurët kronik do të marrin ilaçet direkt në barnatore pas shkuar në shtëpinë e shëndetit, pas disa muajve me vonesë, do të filloj së funksionuari nga muaji nëntor, duke filluar së pari nga Beogradi, njoftojnë mediat serbe, transmeton presheva.com.

Recetat elektronike do të lehtësojnë procedurën për ta marrë ndonjë ilaç për ata pacientë që janë të sëmurë kronik, pasi ata nuk do të kenë nevoj që një herë në muaj të shkojnë tek mjeku dhe kjo në anën tjetër do të zvogloj tollovitë që krijohen nëpër shtëpitë e shëndetit.

Vlersohet se rreth 60% e pacientave që shkojnë në shtëpi të shëndetit janë të sëmurët kronik gjegjësisht pacientë të cilët kanë nevojë që së paku një herë në muaj kanë nevojë ti shkruajnë barnat.

Pacientëve kronik, mjeku i zgjedhur do ti shkruaj receta elektronike për 6 muaj, mirëpo ai nuk do të ketë mundësi që ti marr të gjitha në të njejtën kohë, por një herë në muaj do të shkoj drejt në barnatore për ti marrë ilaçet. Për këtë do ti duhet vetëm librza e shëndetit.

Kjo do të thotë se të sëmurët kronik do të duhet të shkoj tek mjeku dy herë në vit kur bëhet fjalë për barërat që i përodrin rregullisht. Nëse ka nevojë për ndryshim të terapisë, atherë ato ndryshime do ti bëj mjeku, gjegjësisht barin e vjetër do ta shlyej dhe ta shkruaj të riun çka menjëherë në barnatore do të shihet./presheva.com/