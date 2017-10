Kryetari i Turqisë Erdogan s’bashku me 10 Ministra dhe mbi 200 Biznese të fuqishme nga Turqia qëndroi rresht tri dita për vizitë zyrtare në Serbi.

Gjatë takimit me presidentin e Serbisë Vuçiq, Turqia ka vendosur që për periudhën kohore në vijim të investoj mbi 1 miljardë euro në Serbi kurse projektet e komunës së Preshevës do të jenë maximale në garë me qëllim të jetë përfituese e një pjese të këtyre investimeve të parapara.

Kryetari Erdogan personalisht u zotua dhe fuqishëm i premtoi Shqiprim Arifit se komuna e Preshevës do të jetë në listën e prioriteteve të investimeve në projekte infrastrukturore si dhe dërgimin e s’paku një Investitori serioz turk në Preshevë.

Poashtu, gjatë takimit të përbashkët Erdogan-Shqiprim Arifi u caktuan detyrat dhe dinamika e komunikimit dhe veprimeve të mëtutjeshme deri në realizimin e premtimeve dhe kërkesave konkrete.

Shqiprim Arifi është ftuar edhe zyrtarisht për një vizitë pune në presidencën e tij në Turqi.(presheva.com)