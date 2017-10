Komuna e Preshevës do të bëhet para zgjedhjeve të parakohshme edhe me një parti politike – Lëvizja për reforma PDSh Preshevë e cila do të faktor kyç në vetqeverisjen lokale, ka deklaruar kryetari i këshillit themelues të kësaj partie Sami Salihu për “Beta”, transmeton presheva.com.

Salihu për agjencinë “Beta” ka thënë se partia e tij do të marrë më së shumti vota në zgjedhjet lokale dhe se ata do të drejtojnë komunën.(presheva.com)