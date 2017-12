Shqiprim Arifi, Kryetar i APN sot filloi transmetimin në “Online TV”, si një mjet më shumë për të rritur transparencën dhe komunikimin me qytetarët. Kanali “Shqiprimi TV” do të transmetohet në kanalin zyrtar në “youtube” dhe në “facebook”, aty do të mund ti gjeni të gjitha kronikat nga fushata zgjedhore, tubimet me elektoratin dhe kyçjet “live” si formë me të cilën ai do ti drejtohet popullatës.

Në ditën e parë të transmetimit ai bëri një deklaratë ku theksoi se “Shqiprimi TV” tregon transparencën e shtuar që ka ai në raport me konkurencën politike në Preshevë.

Më poshtë mund të gjeni linkun e drejtpërdrejtë të kanalit “Shqiprimi TV” në youtube, dhe videon e parë të postuar nga Kryetari i APN Shqiprim Arifi.

