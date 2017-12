Prokurori Mathias Marcussen i kërkoi gjykatës së Hagës përmbysjen e vendimit për ta lënë të lirë Vojisllav Sheshelin dhe kërkon dënimin e tij me 28 vjet burg, ose një rigjykim të çështjes.

Ultranacionalisti serb akuzohet për krime kundër popullatës joserbe në Kroaci, asaj në rajonin serb të Vojvodinës e në Bosnje dhe Hercegovinë, gjatë luftërave të viteve ‘90. Me Sheshelin, drejtësia nuk është vënë në vend deklaroi Marcussen. Nëse vendimi i dhënë qëndron, atëherë ai nuk do të jetë vetëm një fyerje për viktimat, por do të minojë edhe besueshmërinë e kësaj gjykate, shtoi prokurori. Lideri i partisë Radikale Serbe u lirua në 2014-ën për trajtim mjekësor kundër kancerit, por pas kësaj refuzoi të largohej nga Beogradi dhe këmbëngul që kërkesa e apelit të hidhet poshtë, e shfajësimi i tij të bëhet fakt.

Prokurori që e ka vënë në shënjestër argumenton se juria e procesit të parë gjyqësor nuk i ka rishikuar asokohe provat mbi krimet e kryera në Bosnje Hercegovinë e Kroaci e për shkak të një gabimi të tillë, u arrit në përfundimin e gabuar se Shesheli nuk ka qenë pjesë e sipërmarrjes së përbashkët kriminale synimi i të cilës ishte dëbimi i joserbëve nga të dyja këto dy vende.

Marcussen insiston të tregojë se gjykatësit nuk i analizuan dëshmitë e deportimeve në masë dhe shpërnguljen e detyruar të qytetarëve joserbë, nisma këto në të cilat është plotësisht i bindur se dhe lideri ultranacionalist ka marrë pjesë. Gjykata pati pohuar atëherë se krijimi i një Serbie të madhe ishte objektivi politik i Sheshelit, por kjo sipas saj, nuk nënkuptonte dhe kryerjen e krimeve çka bëri që marsin e 2016-s, 63-vjeçari të lirohej nga akuzat. /presheva.com/