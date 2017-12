Tubimi i rradhës së Alternativës për Ndryshim është mbajtur mbrëm me banorët e fshatit Raincë.

Vend-takimi për tubim u mbajt në shkollën fillore “Zenel Hajdini” . Të pranishëm në tubim ishin përkrahës, anëtarë dhe simpatizues të APN-së.

Fshati Raincë prezantoi 2 kandidatët për këshilltar në kuvendin komunal, Ajshe Sulejmani dhe Almin Shaqiri.

Kryetari i APN-së z. Shqiprim Arifi theksoi se do të merremi me të gjitha problemet e këtij fshati sikurse edhe me të gjithë fshatrat dhe njësitë tjera./presheva.com/