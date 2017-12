Paulo Dybala është tani i panjohur, të gjithë e kanë vënë re. Në sezonin e parë te Juventusi, ish-lojtari i Palermos e befasoi Italinë me paraqitje dhe gola prej kampioni dhe jo duke vuajtur nga presioni i ekipit të madh. Vitin e kaluar erdhi lëndimi dhe pastaj rikthimi i madh në pjesën e dytë të sezonit. Sot, viti i tretë me bardhezinjtë, ka ardhur periudha më e komplikuar për argjentinasin. Ndoshta Dybala ka humbur pakujdesinë dhe pamëshirshmërinë e shëndoshë të djalit që arriti te Juventusi. Sot argjentinasi është njeriu që duhet të sjellë suksese, gola, fitore. Siç dëshmohet nga “Tuttosport”, do të kishim një bllokim karakteri në bazë të krizës së tij. Dhe jepen jo vetëm disa fakte ekstra futbollistike.

Le të kthehemi për një moment prapa, në fillim të sezonit: midis gushtit dhe shtatorit, Paulo Dybala ishte thjesht shkatërrues, duke tërhequr ekipin drejt titullit në Seria A me gola dhe shumë performanca bindëse. Edhe krahasimi me Messin ndoshta ka ngjallur krizën e argjentinasit. Pas shënimit të një shpërthimi, problemet mbërritën më pas. Arsyeja e parë është sigurisht për shkak të një force mendore, që nuk është ende e fortë, e cila nuk është zhvilluar nga Paulo. Ankthi i performancës, sidomos pas dy penalltive të gabuara kundër Lazios dhe Atalantas, e ka futur argjentinasin në një tunel dhe tani është e vështirë të dilet prej tij.

Arsyeja e dytë është prania e hijeve të rënda të Leo Messit. Si fizike, ashtu edhe abstrakte. Në Argjentinë, Dybala ka kuptuar se ai mund të jetë vetëm zëvendës i “La Pulga”, siç konfirmohet nga Sampaoli, duke iu dhënë një rol si aktor mbështetës, një situatë që lojtari e urren, pasi ai ka nevojë për shumë besim. Por, është gjithashtu një prani abstrakte, siç u përmend. Pas një serie të performancave të mira (ndodhi vitin e kaluar), Dybala krahasohet me Messin dhe sigurisht nuk është një peshë e lehtë për një lojtar 24-vjeçar, i cili fizikisht duhet të ketë momentet e tij të rënies. Për të gjitha këto u shtua edhe thirrja e Pavel Nedved, i cili dëshironte të nxiste publikisht djaloshin, por duke rritur edhe më shumë vëmendjen ndaj tij. Me pak fjalë, ekziston vetëm një mënyrë për t’ia dalë kësaj situate: punë më shumë, siç rekomandohet nga zëvendëspresidenti i Juventusit dhe rizbulimi i golave në kampionat, çka, si gjithmonë, i zhbllokon sulmuesit më shumë se çdo gjë tjetër.