Zinedine Zidane nuk do t’i kërkojë Real Madridit të nënshkruajë me ndonjë sulmues në merkaton e janarit, përkundër magjisë së fundit të Karim Benzema, që shtrihet në tri ndeshje. Francezi ndërkombëtar tërhoqi një boshllëk, pasi Real Madridi erdhi nga disavantazhi për të mposhtur Al Jazira 2-1 në gjysmëfinalen e Botërorit të Klubeve, të mërkurën. Benzema iu mungonte shanseve të dukshme. Golat nga anëtarët e tjerë të BBC, Gareth Bale dhe Cristiano Ronaldo, e kthyen lojën për kampionët spanjollë dhe europianë, duke rezervuar një vend në finalen e Botërorit të Klubeve, në të cilën “Los Blancos” do të përballen me Gremio. Ndërsa Real Madridi është i lidhur fort me një lëvizje drejt Mauro Icardi, trajneri Zinedine Zidane ka mohuar se do të kërkojë nga bordi i klubit për të ofruar një sulmues të ri, duke qenë se humbi Kylian Mbappe në fillim të sezonit.

“Unë nuk do të kërkoj asnjë përforcim, fare, – tha Zidane pas fitores së të mërkurës. – Karim është mirë, edhe pse nuk ka shënuar. Ju gjithmonë mund të jepni një mendim, mund të thoni se Karim duhet gjithmonë të shënojë. Unë ju përgjigjem se Benzema ka luajtur mirë, ka lëvizur mirë. Ai dhe Ronaldo. Jam pak i zhgënjyer, sepse ai donte të shënonte, por jam i kënaqur me ndeshjen e të gjithëve. Po, kemi vuajtur, por ndodh në futboll. Nganjëherë topi nuk dëshiron të hyjë në rrjetë dhe ne duhet të përballemi me kësi situatash herë pas here”. Ndërsa Benzema duroi një lojë të vështirë, Bale pati një ndikim të menjëhershëm në rikthimin e tij nga lëndimet, duke shënuar golin fitues.

Edhe Zidane, ndërkohë, ishte i lumtur me kontributin e Bale. Ai mendon se VAR duhet të përmirësohet, me teknologjinë e vendosur për t’u adoptuar nga La Liga nga sezoni i ardhshëm: “Unë jam i lumtur për Bale dhe ai është i lumtur. Ai bëri një ndryshim në këtë ndeshje. Ishte një rezultat i merituar. Topi nuk ka dashur të hyjë në rrjetë në pjesën e parë dhe nuk mund të shpjegojmë tani pse kemi shpërdoruar kaq shumë shanse. Ishte një lojë e vështirë për ne, tani duhet të mendojmë për finalen”.