Nuk ka kthim prapa. Javier Mascherano nuk do ta mbarojë sezonin duke mbrojtur fanellën e Barcelonës. Vendimi është marrë dhe futbollisti ka marrë të gjitha garancitë nga klubi katalanas për të mbyllur pa probleme kontratën e tij të re me kinezët e Hebei Fortune. Operacioni do të bëhet realitet në ditët e ardhshme, pavarësisht nëse Hebei e përmirëson ofertën ekonomike të transferimit apo jo. Presidenti Bartomeu dhe menaxheri Pep Segura e kanë transferuar gjithçka te vetë futbollisti argjentinas. Barcelona është e bindur se Mascherano ka grumbulluar më shumë se merita të mjaftueshme për të respektuar vendimin e tij, për të vënë një fund në fazën e tij si një lojtar i saj.

E sigurtë është se Mascherano do ta lërë “Camp Nou” gjatë merkatos së dimrit, edhe pse ky proces duhet ende të specifikojë dy faza të rëndësishme. E para është nënshkrimi i transferimit midis klubit azulgrana dhe Hebei Fortune. Agjenti i lojtarit, Walter Támer, tashmë e ka zhvendosur ofertën në mënyrë të vendosur dhe, në mungesë të skajeve klasike, Barça është zotuar ta nënshkruajë atë për disa ditë. Ashtu si Javier Mascherano, Hebei Fortune pretendon garancitë e saj në formën e një firme kontraktuale dhe, nëse është e mundur, para Krishtlindjeve. Bartomeu, Pep Segura dhe pjesa tjetër drejtuese e Blaugranave kanë siguruar agjentët dhe klubin kinez se nuk do të ketë probleme për të anuluar kontratën e Mascheranos.