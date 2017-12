Sipas “Daily Mail”, Arsene Wenger ka konfirmuar këtë javë se ekipi i tij është ende duke u përpjekur për ta bindur lojtarin të qëndrojë në “Emirates”, por turko-gjermani e ka refuzuar propozimin e fundit të klubit të Londrës, i cili ofron 235.000 paundë në javë, ose rreth 267.000 euro në javë, që do të thotë ndryshe 13.8 milionë euro në sezon. Por qëllimi i Özil duket se është rekordi i tij i ardhshëm 300.000 paundë në javë (341.000 euro), që do të thotë se do të mbledhë rreth 17.800.000 euro në vit. Barcelona mbetet një pistë e mundshme për Ozil, por klubi katalanas ka prioritet marrjen e Phillipe Coutinho (Liverpool), përveçse të shtojë një tjetër brazilian, Arthur (Gremio).

Ndërkohë, klubi tjetër që ndjek hapat e mesfushorit-sulmues është Manchester United. “Djajtë e Kuq”, që duket i zhbilancuar në raport me titullin në Premier League, duan të forcohen, të paktën për të bërë mirë në Ligën e Kampionëve. Dhe ideja e të luajturit në “Old Trafford” e josh më shumë Ozilin, i cili, sipas gazetës britanike, preferon të kthehet nën urdhrat e Jose Mourinho, me të cilin ka punuar te Real Madridi.