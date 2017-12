APN vazhdoi tubimin e radhës në ambientin e shkollës fillore në fshatin Zhunicë dhe Bukuroc.

Takimin në fshatin Zhunicë e hapi Fidan Ramizi si anëtar i kryesisë së kësaj njësie zgjedhore dhe falenderoi gjithë ata që po e mbështesin ndryshimin në këtë fshat.

Kanditatja për këshilltare zonja Almina Iljazi ftoi të gjithë banorët e këtij fshati t’i bashkangjiten ndryshimit dhe me 24 Dhjetor të votojnë.

Kryetari Arifi foli për projektin që po bëhet në këtë fshat, asfalltimin e rrugës afër shkollës fillore që lidh të gjithë fshatin me shkollën dhe tha se ky projekt është dashur bërë para 20 viteve jo tani, por keq-qeverisja nga të dyja partitë PVD dhe PDSH nuk e pa të rrugës që të kryhet ky projekt. Arifi shpalosi edhe programin më 30 zotimet që do të bëhen në këtë mandat.

Gjithashtu gjatë mbrëmjes së djeshme u mbajt edhe tubimi në fshatin Bukuroc.

Me një pritje madhështore nga simpatizantët ku edhe vet kandidati për kshilltar Orhan Ibrahimi tha se fitorja në këtë fshat i takon vetëm APN-së. Para të pranishmëve me fjalimet e tyre jashtëzakonisht të mira dhe akuzat ndaj pushtetit të kaluar folën edhe Shefat Qerimi dhe Adnan Aliu ku thanë se e vetmja zgjidhje për këtë vend është APN në krye me Shqiprim Arifi. I entuziazmuar nga pritja e banorëve në këtë takim foli edhe kryetari Shqiprim Arifi duke premtuar se ai është vetëm zëri popullit, dhe se bashkarisht do ta bëjmë Preshevën që e kemi ëndërruar gjithmonë, u shpreh Arifi para qytetarëve dhe simpatizantëve të kësaj bashkësie lokale. /presheva.com/