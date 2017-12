Në emisionin debativ ne TV lokal “Aldi”, Liridon Latifi, zv. shef i shtabit zgjedhor nga Levizja për Reforma të PDSH-së ka thënë se Partia Demokratike Shqiptarë është përgjegjëse per situatën e krijuar në Komunën e Preshevës. Latifi ka theksuar se PDSH-ja është më fajtore për arritjen deri tek zgjedhjet të parakohëshme. Arsyja sipas Latifit ishte sepse PDSH-ja kishte mbetur në opozit dhe menduan se po rrezikohen të shuhet si subjekt politik, madje me tentativa të llojllojshme provuan të prishin koalicionin qeverisës. Liridion Latifi ka ftuar që PDSH mos të viktimizohet me policinë dhe të filloj një fushatë më dinjitoze, sepse pas 24 dhjetorit së bashku do të vazhdojm jetën në këtë Komunë.

Sipas Latifit LR e PDSH-së ka filluar me kohë fushatën parazgjedhore dhe ka dalur me kohë me listën e plotë prej 38 kandidatëve për Kuvendin Komunal në Preshevë, ndërsa mbledhja e nënshkrimeve ishte rekord nga tre subjektet tjera. /presheva.com/