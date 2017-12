Silvio Berlusconi thotë se ai vështirë se mund ta shikojë ndonjëherë Milanin, duke sugjeruar Gennaro Gattuson që të luaj me dy sulmues.

Ish-pronari Rossoner njihet për insistimin e tij për të luajtur me dy sulmues.

“Unë jam ish-presidenti, por unë mbetetm tifozi i madh i Milanit”.

“Ndjej dhimbje të madhe, ndonjëherë nuk mund të shikoj gjithë ndeshjen sepse nuk pajtohem me lojtarët dhe formacionin”.

“Sistemi që na solli kaq shumë sukses duhet të mos harrohet, Suso dhe Bonaventura po qëndrojnë shumë larg prej sulmuesve”.

“Me formacionin kam pasur kundërshtime, pasi që duhet ët jenë së paku tri mbrojtës në zonë që pressin topa, si në kohën e Sacchit”.

“Unë i dëshiroj fat të madh Gattusos, por me këtë formacion me një sulmues nuk do të shkojmë askund”, potencoi Berlusconi.

/presheva.com